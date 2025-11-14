Más Información

Culiacán, Sin. A 14 Nov.- En operativos encabezados por la con apoyo del Ejército, agentes federales, de la Guardia Nacional y Marina en diversos sitios de los municipios de Culiacán y El Dorado aseguraron y negocios irregulares con unidades desmanteladas y autopartes usadas.

, gobernador del estado confirmó que como parte de los operativos para combatir el robo de vehículos, en el poblado de Novatillo, se ubicó un predio baldío usado para el desmantelamiento de vehículos, en ese sitio se recuperaron 39 unidades de diversas marcas.

Comentó que todos ellos, cuentan con reporte de robo, cinco de ellos, son de manufactura extranjera, robados en ciudades de los Estados Unidos, por lo que se tienen abiertas las investigaciones de todos los hallazgos efectuados.

FGE asegura 45 vehículos con reporte de robo y negocios irregulares con unidades desmanteladas y autopartes usadas. Foto: Especial.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que en el inicio del operativo especial, en la comunidad de la Cruz de Navito, en El Dorado, se encontró un vehículo Nissan Altima, con el número de registro alterado, el cual cuenta con reporte de robo.

En la continuación de la búsqueda, en la colonia Mariano Escobedo, se detectó una camioneta CR-V de la marca Honda, la cual se le cotejó su número de serie y resultó contar con reporte de robo en este año.

Fue en el poblado de Navolatillo, donde se descubrió un predio baldío, usado para desmantelar vehículos, en este sitio, no se encontró a civiles por lo que al ser inspeccionado, se localizaron 39 unidades de diversas marchas, muchas de ellas en proceso de desmantelamiento.

FGE asegura 45 vehículos con reporte de robo y negocios irregulares con unidades desmanteladas y autopartes usadas. Foto: Especial.
En un nuevo operativo de revisión a un yonque, ubicado en el poblado La Higuera, perteneciente a la sindicatura de Quila, en Culiacán, con autorización del encargado, se ingreso a practicar una revisión, en la que encontraron 4 unidades motrices de diversas marcas con reporte de robo.

También, en este negocio se encontraron autopartes de otros cuatro vehículos que cuentan con reporte de robo, por lo que se procedió a su aseguramiento, como parte de las carpetas de investigación que se abrieron.

