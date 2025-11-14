Culiacán, Sin. Un nuevo ataque contra una vivienda se registró por personas armadas en el fraccionamiento Santa Fe, en Culiacán, los cuales la allanaron y le prendieron fuego, con este hecho suman ciento cuarenta y cuatro inmuebles que han sido objeto de daños con disparos e incendios.

Nuevo ataque contra una vivienda

Una llamada anónima a las líneas de emergencia notifico que un inmueble, ubicado por la calle San Andrés, de dicho fraccionamiento se encontraba en llamas, por lo que el cuerpo de bomberos y elementos de seguridad se presentaron a sofocar el fuego.

El incendio consumió todos los muebles que se encontraban en su interior, sin que hubiera personas lesionadas por el siniestro, el cual es investigado por la Fiscalía General del Estado aun cuando no se tiene denuncia por el allanamiento y los daños causados.

Dado que en dicha residencia, se presume se encontraban muebles y artículos plásticos, una densa nube negra, muy toxica se filtró a viviendas cercanas, por lo que vecinos tuvieron que salir de sus hogares hasta que se ventilaran.

El pasado cinco de noviembre, una tercera residencia del fraccionamiento Portalegre, de la capital del estado, fue objeto de un ataque con rifles automáticas, el portón principal fue derribado y le prendieron fuego, los responsables de estos nuevos actos vandálicos lograron huir antes de que llegara la Policía y el Ejército

La mañana del miércoles 5 de Noviembre, en las líneas de emergencia se alertó que en la avenida de los Poetas, del fraccionamiento Portalegre, personas armadas que descendieron de vehículos dispararon contra la fachada, puertas y ventanas y con un vehículo derribaron el portón de entrada al inmueble para después prenderle fuego.

El incendio provocado alertó al cuerpo de bomberos que acudió a sofocarlo, bajo la protección de las fuerzas de seguridad del estado y de la federación, por lo que el fuego consumió muebles y todo lo que se encontraba en su interior, sin reportes de personas lesionadas.

Sólo el pasado dos de noviembre, la residencia que días antes sufrió destrozos y daños en puertas y ventanas por disparos de armas de fuego en la colonia Lomas de Guadalupe, en la capital del estado, volvió a ser objeto de nuevos actos de violencia al explotar en su interior un artefacto artesanal y personas armadas le prendieron fuego.

Los vecinos de la calle Paseo del Humaya, en una zona donde se ubica una de las escuelas preparatorias de la Universidad Autónoma de Sinaloa notificaron que personas desconocidas, con un vehículo impactaron el portón principal del inmueble, luego de derribarlo lanzaron al interior un artefacto explosivo y luego le prendieron fuego.

