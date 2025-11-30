Más Información

Abaten a Pedro Inzunza, "El Pichón", tras enfrentamiento durante cateos en Sinaloa; detienen a dos miembros de su célula

Harfuch descarta presunto dinero del crimen organizado en Miss Universo; “no hay indicios”, asegura

García Harfuch afirma que con llegada de Ernestina Godoy se tendrá mejor coordinación; buscamos que se fortalezca, dice

¿En qué caso AMLO volvería a la vida pública?; el expresidente detalla cuándo rompería su retiro político

Cruz Azul vs Chivas EN VIVO - Cuartos de Final Vuelta - Apertura 2025 - Liga MX

Militares en retiro marchan al Zócalo; exigen condiciones dignas de retiro y respeto a las Fuerzas Armadas

Zacatecas.- Este fin de semana en la búsqueda de personas que realizaron las autoridades y el , se localizaron dos restos óseos en la comunidad de El Caquixtle, en el municipio de Tepetongo, colindante con el estado de Jalisco.

Las integrantes del colectivo a través de sus redes sociales informaron que las prospecciones se realizaron en varios predios del ejido llamado El Cuidado, donde se encontraron dos osamentas y una contaba de ellas tenía también un pantalón de mezclilla y una camisa.

En tanto que la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas mencionó que tras el hallazgo de los fueron resguardados y enviados a la Dirección de Servicios Periciales para que sean procesados e identificados.

Prendas halladas por Madres Buscadoras (30/11/2025). Foto: Especial
Se mencionó que en esta búsqueda se contó con el apoyo de elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, así como de la Policía de Investigación y de la Comisión de Búsqueda de Personas, de Derechos Humanos y Comisión de Víctimas.

Por su parte, el colectivo de Madres Buscadoras continuó con otras prospecciones en unos predios del cerro El Colorado, en el municipio de Fresnillo, donde informaron que encontraron algunas : tenis, una gorra y unos calcetines.

