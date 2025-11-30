Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con ropa blanca, cartulinas y mantas, decenas de personas participaron en la Marcha por la Paz en el centro de Ciudad Victoria, donde pidieron frenar la violencia y mejores condiciones de seguridad.

La manifestación inició en la plaza Hidalgo (entre las calles 8 y 9 Hidalgo), desde donde partieron con destino a la plaza Juárez.

El recorrido lo hicieron de forma pacífica, mostrando mensajes como los siguientes: “Dios bendiga a México”, “El diálogo es el camino a la paz”, y una enorme manta al frente que decía “Victorenses unidos por la paz”.

Varios de los participantes aseguraron que la marcha se realizó sin ningún tinte político o partidista, sino que se trató de una expresión de ciudadanos preocupados por los hechos de inseguridad y buscando generar conciencia social.

Al concluir la caminata los manifestantes se concentraron en la plaza Juárez, pero a diferencia de marchas anteriores, en esta ocasión no lo hicieron frente a las escalinatas del Gobierno del Estado, sino en la parte contraria, frente al edificio del Centro Cultural Tamaulipas.

Además de varios mensajes, los organizadores guardaron un minuto de silencio en memoria de las personas que han fallecido a causa de la violencia.

