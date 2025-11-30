Más Información

.- Con ropa blanca, cartulinas y mantas, decenas de personas participaron en la Marcha por la Paz en el centro de Ciudad Victoria, donde pidieron frenar la y mejores condiciones de seguridad.

La manifestación inició en la plaza Hidalgo (entre las calles 8 y 9 Hidalgo), desde donde partieron con destino a la plaza Juárez.

El recorrido lo hicieron de forma pacífica, mostrando mensajes como los siguientes: “Dios bendiga a México”, “El diálogo es el camino a la paz”, y una enorme manta al frente que decía “Victorenses unidos por la paz”.

Varios de los participantes aseguraron que la marcha se realizó sin ningún , sino que se trató de una expresión de ciudadanos preocupados por los hechos de inseguridad y buscando generar conciencia social.

Al concluir la caminata los manifestantes se concentraron en la plaza Juárez, pero a diferencia de marchas anteriores, en esta ocasión no lo hicieron frente a las escalinatas del Gobierno del Estado, sino en la parte contraria, frente al edificio del .

Además de varios mensajes, los organizadores guardaron un minuto de silencio en memoria de las personas que han fallecido a causa de la violencia.

