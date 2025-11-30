Itzamatitlán, Mor.— Largos rollos de tela de jerga de diferentes colores se extienden sobre una enorme mesa donde manos de mujeres trazan patrones y cortan tramos para transformarlos en prendas únicas que han revolucionado la forma de vestir con un poncho.

Este proceso se realiza en el taller de la artista plástica Lorena Herrera Racid, ubicado en Itzamatitlán, Morelos, donde además de revolucionar el uso de la tradicional jerga, se impulsa una actividad remunerada para mujeres de esta comunidad.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la artista originaria de la Ciudad de México, explica que este proyecto de convertir la jerga en una prenda de vestir, al que bautizó como ITZAmor, nació de la importancia que tiene esta tela en los hogares mexicanos, pues es un símbolo de limpieza y de identidad, ya que México es el único país del mundo donde se usa.

Símbolo de identidad en México

“La jerga simboliza el cuidado y el amor al hogar, y el hogar finalmente también es nuestro planeta”, destaca Lorena, quien vivió alrededor de 10 años en Alemania y, al regresar a su país natal, volvió a sentirse fascinada por cada detalle de la vida popular mexicana.

Lorena refiere que al regresar al país se sintió inspirada por el simbolismo de la jerga y puso manos a la obra, en cuanto a la creatividad, para diseñar prendas que se pueden usar con todo, que dan versatilidad, pero sobre todo identidad.

Se espera que las prendas hechas de jerga se carguen con amor y respeto, refiere la artista, ya que considera que al vestir una jerga se puede resignificar su uso y valor.

“A ponerse la jerga”, no sólo se refiere a la prenda, sino que esta frase juega como un simbolismo de cariño al hogar, a las madres mexicanas y a las mujeres que la elaboran a mano, explica la artista.

Impulso a mujeres

Tras crear los diseños de las prendas, Lorena invitó a mujeres de su comunidad, que en su mayoría se enfrentan a la falta de oportunidades de empleo cerca de su hogar, a sumarse a la creación de estas prendas que se cosen a mano y cualquier persona puede realizarlas.

Para que esto fuera posible, la artista creó un manual que entrega después de una capacitación presencial en su taller y esto les permite que puedan trabajar desde su hogar, a sus tiempos y generar ingresos sin descuidar a sus familias.

Este proyecto, que ha logrado impulsar la economía de mujeres amas de casa, pretende irse expandiendo poco a poco como una red, ya que cada colaboradora puede invitar a familiares y conocidas a este trabajo para que cada vez se vayan sumando más mujeres.

Debido a la cercanía de Lorena con la comunidad artística, las creaciones de estas mujeres de Itzamatitlán han llegado a diferentes puntos de exposición para venta como el Huerto Roma Verde y Utilitario Mexicano, en la Ciudad de México; así como el Festival de la Tierra, en Playa del Carmen.

Actualmente, la artista Lorena forma parte del colectivo Las Costumistas, formado por diseñadores independientes mexicanos que buscan llevar el arte de crear prendas más allá de las tendencias.

Río Yautepec, hilado a este proyecto

Con el crecimiento de ITZAmor, Lorena busca impulsar una economía circular enfocada en fomentar conciencia y protección del río Yautepec, que es de gran importancia para el estado de Morelos, y que estas acciones sean de beneficio para su comunidad, Itzamatitlán.

El río Yautepec mide alrededor de 126.6 kilómetros y tan sólo en Morelos atraviesa por seis municipios. De acuerdo con el Índice de Calidad del Agua (ICA), este afluente presenta una calidad de contaminación moderada o “parcialmente contaminada”, lo que indica que el agua no es apropiada para su uso directo sin un tratamiento adecuado.

Sin embargo, la artista ha observado una falta de conciencia en su cuidado, ya que constantemente se ve rodeado de basura, por lo que busca plantear una estrategia que, en conjunto con la comunidad, evite la contaminación del río y sus alrededores.

La cercanía de su vivienda con este río, no sólo le aportó inspiración, sino una necesidad de gritar, por medio del arte, que necesita de mayor compromiso de la comunidad para preservarlo y que estas acciones locales se proyecten al cuidado del medio ambiente en lo global.

Lorena Herrera Racid ha ganado galardones en el ámbito de las artes, como el Premio Trienal 2001 en la India con la obra Parbati; premio a la Trayectoria por la Academia Bábara de Bellas Artes, en 2021, en el cual recibió una beca cuyo capital impulsó el inicio del proyecto ITZAmor.

Tras su regreso a México, en el año 2014, e instalarse en el estado de Morelos, Lorena busca promover que el uso de la jerga ya no esté limitado a la limpieza de los hogares, sino que se puede resignificar como una prenda de vestir y que ésta genere un movimiento de conciencia para el cuidado del medio ambiente.