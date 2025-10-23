Una pipa de agua perdió el control la noche de este miércoles y se estrelló contra el muro de contención de la Línea A del Metro de la Ciudad de México, a la altura de la calzada Ignacio Zaragoza, en la alcaldía Iztapalapa. El impacto alcanzó a un vehículo particular que quedó prácticamente aplastado debajo de la pesada unidad, los dos jóvenes que viajaban en el automóvil resultaron ilesos.

El percance ocurrió poco después de las 08:00 horas, con dirección al oriente, aproximadamente en el tramo correspondiente a la estación Acatitla. De acuerdo con los primeros reportes policiacos, el operador de la pipa habría perdido el control presuntamente por una falla mecánica o exceso de velocidad, lo que lo llevó a estrellarse contra la base de concreto que sostiene la estructura elevada del Metro.

Tras el choque, el camión terminó montado sobre el cofre de un automóvil compacto de color gris, cuyo toldo quedó deformado por el peso del vehículo de carga. Testigos que se encontraban en la zona narraron que ambos ocupantes del automóvil lograron salir por la puerta trasera, auxiliados por automovilistas y transeúntes.

Pipa de agua se estrella contra muro de la Línea A del Metro; auto queda aplastado en Iztapalapa. Foto: Especial

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudieron al lugar para brindar atención a los involucrados. Luego de ser valorados, los dos jóvenes fueron reportados sin lesiones graves y no requirieron traslado hospitalario.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementó un operativo vial en la zona y cerró dos carriles de circulación mientras se realizaban las maniobras para retirar la pipa y el automóvil siniestrado. El incidente provocó severa carga vehicular sobre Ignacio Zaragoza, desde el distribuidor vial de La Concordia hasta el Metro Agrícola Oriental.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia capitalina arribaron al sitio para abrir una carpeta de investigación y determinar las causas del percance. El conductor de la pipa quedó a disposición del Ministerio Público para rendir su declaración.

El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que el servicio en la Línea A no fue suspendido y que la estructura del muro de contención no presentó daños que comprometieran su operación. Sin embargo, se realizará una revisión técnica preventiva en la zona del impacto.

Autoridades no descartan que el accidente esté relacionado con exceso de velocidad o fallas en el sistema de frenos. La unidad pertenece a una empresa privada abastecedora de agua potable; hasta el cierre de esta edición no se había emitido un comunicado por parte de la compañía.

