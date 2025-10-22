El Sistema de Transporte Colectivo recordó que la Línea 9 del Metro, que va de Pantitlán a Tacubaya, es una alternativa de movilidad para las personas que acudan a la zona de Ciudad Deportiva, donde se efectuará la carrera de Fórmula 1.

Las estaciones Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla, aledañas al autódromo, son opciones para asistir al evento, que inicia el viernes 24 y concluye el domingo 26.

El Metro indicó que la Línea 9 permite la conexión a cualquier punto de la ciudad gracias a sus múltiples transbordos. A lo largo de su trayecto enlaza, en Tacubaya con la Línea 7; Centro Médico, con Línea 3; Chabacano con las Líneas 2 y 8; Jamaica con Línea 4; y Pantitlán con las Líneas 1, 5 y A.

Linea 9 del Metro CDMX. Foto: Especial

En coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), el STC M desplegará un operativo especial en la Línea 9, con elementos de seguridad y vigilantes en las estaciones cercanas al autódromo, con el objetivo es reforzar la vigilancia y ofrecer apoyo a las personas, que puedan requerirlo, mientras viajan en la red.

El Metro recuerda a los usuarios que los horarios de operación: Domingos y días festivos: 7:00 a 24:00 horas.

En cumplimiento de las medidas de seguridad, el organismo recuerda que los trenes cuentan con vagones exclusivos para mujeres y menores de 12 años.

De igual manera, el Metro recuerda respetar la línea amarilla en los andenes, permitir el descenso de pasajeros antes de abordar los trenes, así como el libre cierre de puertas; no sentarse en el piso; al viajar con menores de edad, cuidar su integridad física mientras usan las escaleras eléctricas, esperan en el andén y, al entrar o salir de los vagones.

Es importante evitar la caída de objetos y envolturas metálicas a las vías, ya que pueden provoca incidentes a las instalaciones fijas o al material rodante y, en consecuencia, retrasos al servicio.

