La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia que este lunes viajará a Oaxaca para hablar con las familias de las personas fallecidas y heridas en el accidente del Tren Interoceánico.
La Presidenta lamentó y envió su pésame a todas las familias de las 13 personas fallecidas y las personas lesionadas en el accidente del día de ayer.
"Nuestro pésame y solidaridad a todas las familias", dijo la Mandataria federal.
Al iniciar su conferencia de prensa, la jefa del Ejecutivo federal indicó que el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretaria de la Marina (Semar); el subsecretario de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla, y Zoé Robledo, titular del IMSS, se encuentran en la zona para atender a las familias de manera personal.
