Accidente del Tren Interoceánico: Sheinbaum irá hoy a Oaxaca para atender a familias de fallecidos y heridos; envía su pésame

Tren Interoceánico se descarrila; hay 13 muertos

Segob e IMSS dan a conocer lista de heridos de descarrilamiento del Tren Interoceánico; consúltala aquí

"El tren venía muy fuerte, no sabemos si se quedó sin frenos"; pasajero narra momento del descarrilamiento del Tren Interoceánico

Alito Moreno pide pausar y auditar obras ferroviarias con participación de Amílcar Olán; acusa “irresponsabilidad criminal”

Descarrilamientos y choques; estos son los incidentes en el Tren Maya y el Tren Interoceánico entre 2024 y 2025

La presidenta anuncia que este lunes viajará a Oaxaca para hablar con las familias de las personas fallecidas y heridas en el .

La Presidenta lamentó y envió su pésame a todas las familias de las y las personas lesionadas en el accidente del día de ayer.

"Nuestro pésame y solidaridad a todas las familias", dijo la Mandataria federal.

Al iniciar su conferencia de prensa, la jefa del Ejecutivo federal indicó que el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretaria de la Marina (); el subsecretario de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla, y Zoé Robledo, titular del IMSS, se encuentran en la zona para atender a las familias de manera personal.

