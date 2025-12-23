Más Información
Sheinbaum se reúne con Jane Fraser, CEO de Citi; dialogan sobre las "buenas perspectivas económicas" de México
Encuesta Nacional de Consumo de Drogas 2025: violencia y malestar psicológico afectan más a adolescentes que a adultos
Se mueve consumo de fentanilo, vapeadores y alcohol; mira aquí las claves de la Encuesta Nacional de Drogas
Nuevos archivos del caso Epstein acusan de violación a Trump; Departamento de Justicia asegura que es falso y sensacionalista
Dan 3 meses más a Fiscalía de Tabasco en investigación contra Hernán Bermúdez, líder de La Barredora; siguen recabando pruebas
Adiós impuesto a videojuegos; Sheinbaum anuncia que ya no va porque es muy difícil distinguir los que tienen violencia
Exhiben presencia del CJNG en la sierra de Michoacán; frustran nuevo ataque con explosivos en Coahuayana
Menor de edad del accidente aéreo de la Semar era de Escárcega, Campeche; iba con quemaduras de consideración
Vinculan a proceso a Tania Flores Guerra, exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila; enfrentará investigación por abuso de funciones
Los diputados y senadores franceses aprobaron por unanimidad una ley especial para financiar provisionalmente el Estado, antes de la reanudación de los debates presupuestarios en enero de 2026.
Desde las elecciones legislativas anticipadas de 2024, el gobierno francés carece de mayoría absoluta y las difíciles negociaciones con la oposición ya costaron el cargo a dos primeros ministros: el conservador Michel Barnier y el centrista François Bayrou.
El texto aprobado este martes fue presentado por el gobierno luego del fracaso de las tratativas para aprobar una ley general de presupuesto para 2026.
Lee también Macron anuncia construcción de portaviones para las Fuerzas Armadas; entrará en servicio en el 2038
Esta ley especial ya había sido adoptada en diciembre de 2024, luego de la censura del gobierno de Barnier.
Este mecanismo, que ambas cámaras deben debatir la próxima semana, permite recaudar impuestos y garantizar la continuidad del Estado.
Los congresistas han tenido agitados debates para tramitar antes de fin de año la ley de presupuestos, mientras Francia, la segunda economía de la zona euro, enfrenta presiones para controlar su déficit y el aumento de la deuda.
Pero el Parlamento solo logró un acuerdo sobre una parte del presupuesto tras dos meses y medio de debates, la partida de la Seguridad Social.
Pero las diferentes visiones entre legisladores sobre la manera de sanear las endeudadas arcas públicas impidieron un consenso sobre la segunda parte: la derecha quiere compensarlo con más recortes y la izquierda aboga por aumentar los impuestos a los ultrarricos.
El primer ministro, Sebastien Lecornu, presentó entonces esta ley especial para que el Estado pueda recolectar los impuestos y pagar a los funcionarios con base en el presupuesto de 2025 a partir del 1 de enero.
Sin embargo no autoriza nuevos gastos, incluso de defensa, una de las prioridades gubernamentales debido al conflicto en Ucrania.
Lecornu había logrado una victoria parcial cuando los congresistas adoptaron el presupuesto de la seguridad social, parte del plan de gastos y el aplazamiento de una muy impopular reforma de las jubilaciones hasta 2028.
A diferencia de Estados Unidos, la ley de finanzas especiales en Francia posibilita evitar la parálisis presupuestaria y los funcionarios reciben su salario, el Estado paga las jubilaciones y se reembolsa la atención de salud.
Lee también Entre el buey y el burro gris
"Debemos lo más rápido posible, en enero, dar un presupuesto a la nación" que "deberá tener el objetivo de 5% (de PIB) de déficit y financiar nuestras prioridades", dijo el lunes el presidente francés, Emmanuel Macron.
El primer ministro reiteró este martes la necesidad de tener un presupuesto en enero, que cumpla este objetivo de déficit.
"Estoy seguro que eso es posible, si los cálculos políticos se dejan a un lado; el Parlamento asumirá sus responsabilidades, el gobierno también", añadió el jefe de gobierno.
desa/bmc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]