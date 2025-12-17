Más Información
Un ciberataque al Ministerio del Interior de Francia extrajo decenas de archivos confidenciales de antecedentes penales y de personas buscadas, entre otros, informó este miércoles su máximo responsable, Laurent Núñez.
"Fuimos objeto de una intrusión maliciosa hace unos días" en el Ministerio del Interior, manifestó Núñez a la emisora Franceinfo, y señaló que se está llevando a cabo una investigación judicial para encontrar rápidamente al autor del ciberataque, que afectó a los servidores de correo electrónico de su departamento. "Este es un acto grave", subrayó.
El ministro precisó que entre los archivos a los que accedieron se encontraban el Sistema de Tratamiento de Antecedentes Penales (TAJ) y el Archivo de Personas Buscadas (FPR). "Archivos que son importantes para nosotros", señaló.
Lee también Fiscalía de Francia pide juicio contra Sarkozy y Carla Bruni por presuntas presiones a un testigo
"Aún desconocemos el alcance total de la filtración, desconocemos qué se extrajo: hasta la fecha, se han eliminado varias decenas de archivos del sistema, estamos hablando de millones de datos", dijo.
La intrusión provino "de un individuo o grupo de individuos que obtuvieron acceso a través de ciertas cuentas (de correo electrónico) profesionales y pudieron obtener códigos de acceso", continuó el ministro, que añadió que por ahora se desconoce el "alcance" de esta acción.
El ciberataque fue denunciado ante la Fiscalía de París, que abrió una investigación por "actividad sospechosa dirigida a servidores de correo electrónico".
