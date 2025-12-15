La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora suspendió de manera temporal todos los pagos realizados a través de su portal oficial, así como en bancos y comercios participantes, luego de detectar un posible compromiso de datos en sus sistemas financieros.

La medida preventiva se anunció en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, tras la circulación de información que alertaba sobre intentos de hackeo y la posible extracción de datos del Sistema de Información Financiera, particularmente desde un equipo vinculado a la Subsecretaría de Egresos.

Investigación y protocolos de ciberseguridad

De acuerdo con autoridades estatales, el incidente activó de inmediato los protocolos del Plan para la Gestión de Incidentes de Seguridad Informática. Actualmente, se lleva a cabo una revisión exhaustiva del sistema con apoyo de un equipo especializado en respuesta a incidentes de ciberseguridad, para determinar el alcance del evento y garantizar la integridad de la información.

Las dependencias informaron que la suspensión de pagos se mantendrá hasta concluir las revisiones técnicas y asegurar la confiabilidad de los servicios, al tiempo que exhortaron a la ciudadanía a mantenerse informada por canales oficiales.

Los hechos se dan en un contexto de tensión en seguridad digital. En días recientes, un grupo identificado como Team Chronus lanzó amenazas en la red social X contra sistemas del gobierno estatal y de la Policía Municipal de Hermosillo, y posteriormente se difundió información sensible que habría expuesto expedientes de agentes de seguridad.

El 12 de diciembre de 2025, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones reportó actividad sospechosa en los portales de la Secretaría de Hacienda, incluidos intentos de intrusión y extracción de información. Un día después, se presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado y se dio aviso a instancias federales especializadas en ciberseguridad.

Como respuesta, el Gobierno del Estado reforzó controles de acceso, protocolos de seguridad digital y mantiene monitoreo permanente de los sistemas críticos, además de emitir alertas preventivas en toda la estructura gubernamental.

La plataforma Sonora Cibersegura advirtió que Team Chronus habría anunciado su intención de cambiar de país objetivo, aunque antes convocó a otros grupos de cibercrimen a intensificar ataques en México, lo que mantiene en alerta a las autoridades. El gobierno estatal aseguró que trabaja para reanudar operaciones a la brevedad, mientras continúan las investigaciones en coordinación con autoridades locales y federales.

