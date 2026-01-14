El precio de la vivienda en México cerró 2025 con un incremento anual de 4.2%, de acuerdo con el Indicador Banorte de Precios de Vivienda.

Según la firma financiera, dicho aumento confirma la tendencia al alza en el mercado inmobiliario nacional, impulsada por la dinámica de los ingresos de los trabajadores, pese a un ligero ajuste mensual a la baja de 0.1% observado en diciembre.

Al cierre del año, detalló, el precio promedio nacional alcanzó 31 mil 366 pesos por metro cuadrado, nivel que consolida la trayectoria de crecimiento del sector en un entorno de moderación hacia el final de 2025.

El análisis de Banorte por entidad federativa muestra amplias disparidades regionales. En diciembre de 2025, Ciudad de México se mantuvo como la entidad con el precio más alto del país, con 57 mil 672 pesos por metro cuadrado.

En el extremo opuesto, Tamaulipas registró el menor precio promedio, con 18 mil 439 pesos por metro cuadrado, reflejando diferencias asociadas a ubicación, demanda y características de los inmuebles.

En términos de variación mensual, la mayoría de las entidades reportó avances. Morelos destacó con el mayor crecimiento del periodo, al registrar una tasa de 1.5%, mientras que la Ciudad de México presentó la mayor disminución mensual, con una caída de 0.5% en el valor de las propiedades.

El indicador de precios muestra un crecimiento impulsado por los ingresos laborales y una desaceleración mensual en diciembre. Foto: Archivo

El documento de Banorte detalló que en la Ciudad de México, la oferta de vivienda en el mercado se concentró principalmente en vivienda nueva con un 33.1% y propiedades de 20 a 50 años con 22.8 por ciento.

Por otra parte, la vivienda en construcción cuenta con la menor participación, apenas 4.3%. En tanto, con relación a la distribución del total de inmuebles en venta, 74.6% de la muestra correspondió a departamentos y el 25.4% restante a casas.

Por su parte, el precio de la vivienda en el Estado de México registró en diciembre de 2025 un crecimiento anual de 0.6%, avance que se ubicó muy por debajo del incremento nacional de 4.2%.

El valor promedio por metro cuadrado en la entidad se estimó en 38 mil 469 pesos, con un ligero aumento mensual de 0.1%, lo que refleja un comportamiento moderado del mercado inmobiliario al cierre del año.

La oferta inmobiliaria en el Estado de México se concentró principalmente en vivienda nueva, que representó 39% del total. Le siguieron los inmuebles con una antigüedad de 20 a 50 años, con 19%, así como aquellos de 10 a 20 años, con 15.6%. Las viviendas de uno a cinco años concentraron 13.8%, las de cinco a diez años 10.1%, mientras que la vivienda en construcción representó 2.3% de la oferta.

En cuanto al tipo de inmueble disponible en el mercado, los departamentos concentraron 57.8% del total, en tanto que las casas representaron 42.2% restante.

