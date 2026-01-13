Más Información

Cae en Nayarit operador financiero de "El Mencho"; detienen también a jefe de plaza del CJNG de Tlajomulco

IMPI entrega marca "Carlos Manzo" a Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan; será vigente 10 años

Le gritan "protector de pedófilos" a Trump; responde con la "Britney señal"

Descubren en Coahuila al Xenovenator espinosai, un nuevo dinosaurio de 74 millones de años

NFL: Mike Tomlin se despide de los Steelers tras casi dos décadas como Head Coach

Noroña devela retrato; esperaron por media hora a Adán Augusto, y no llegó

realizó el prepago del 100% de saldo insoluto de uno de los tres créditos solicitados para la adquisición de Javer, por un monto total de 500 millones de pesos a BBVA.

Dicho prepago se realizó usando recursos excedentes, buscando incrementar el plazo de vencimiento promedio de la deuda y reduciendo el costo financiero consolidado.

Asimismo, durante noviembre y diciembre, se realizó el prepago del 100% de los créditos bancarios de Derex, buscando impulsar su crecimiento en el noroeste del país.

El prepago se realizó utilizando excedentes de caja de Javer por un monto total de 238 millones de pesos.

“Estamos en línea con el plan de estabilizar las razones financieras del grupo y vamos conforme a lo planeado”, dijo , presidente del Consejo de Grupo Vinte, en un comunicado.

Grupo Vinte cuenta con proyectos de vivienda en Estado de México, Hidalgo, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Nuevo León, Morelos, Baja California, Jalisco, Aguascalientes, Tamaulipas y Sonora.

