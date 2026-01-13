Vinte realizó el prepago del 100% de saldo insoluto de uno de los tres créditos solicitados para la adquisición de Javer, por un monto total de 500 millones de pesos a BBVA.

Dicho prepago se realizó usando recursos excedentes, buscando incrementar el plazo de vencimiento promedio de la deuda y reduciendo el costo financiero consolidado.

Asimismo, durante noviembre y diciembre, se realizó el prepago del 100% de los créditos bancarios de Derex, buscando impulsar su crecimiento en el noroeste del país.

El prepago se realizó utilizando excedentes de caja de Javer por un monto total de 238 millones de pesos.

“Estamos en línea con el plan de estabilizar las razones financieras del grupo y vamos conforme a lo planeado”, dijo Sergio Leal Aguirre, presidente del Consejo de Grupo Vinte, en un comunicado.

Grupo Vinte cuenta con proyectos de vivienda en Estado de México, Hidalgo, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Nuevo León, Morelos, Baja California, Jalisco, Aguascalientes, Tamaulipas y Sonora.

