La firma de origen costarricense OMNi adquirió las acciones de Jüsto USA, con una inversión de 100 millones de dólares el primer año, con lo cual, la firma tomará el control de la empresa que ofrece el supermercado de manera digital a sus usuarios y próximamente retomará sus operaciones en México.

El pasado 15 de diciembre, Jüsto anunció el cese de sus operaciones en México, argumentando factores financieros, operativos y estratégicos.

OMNi es propietario en México de Bankaool, con amplia presencia en el norte del país, y que se ha especializado en el segmento Pyme.

“En los próximos días se determinará la fecha de reinicio del servicio para los usuarios de Jüsto e iniciará la ruta para integrar la experiencia de supermercado digital al ecosistema de OMNi, siguiendo la visión de desarrollar experiencias centradas en el usuario con diseño empático y tecnología que solucionen sus necesidades cotidianas. El plan de trabajo presentado por OMNi contempla también la reactivación de los más de 500 colaboradores de Jüsto en las distintas labores operativas de la empresa”, dijo la firma en un comunicado.

De acuerdo con el conglomerado, la transacción de adquisición por parte de OMNi cuenta con el respaldo de General Atlantic, FEMSA entre otros inversionistas de Jüsto. Mientras que HSBC ha validado la operación con el propósito de reanudar el servicio a clientes.

De acuerdo con fuentes consultadas por El Universal, actualmente se está en la revisión técnica de la operación de Jüsto para el reinicio de sus operaciones en México, con lo cual se reactivarán automáticamente los beneficios y servicios que brindaba a sus clientes.

“OMNi llevará a cabo la reestructura financiera y administrativa que asegure la viabilidad de Jüsto además de regresarle la valoración de mercado que llegó a estimarse en 1 billón de dólares”, dijo.

Así se mantendrá el nombre de la firma sin cambios, aprovechando el mercado que ya ha logrado conquistar en México.

