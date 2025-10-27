Grupo Vinte lanzó una oferta para comprar el 100% de la empresa Derex, la desarrolladora de vivienda líder en comunidades sustentables de interés social y medio en el noroeste del país, principalmente en Sonora y Baja California.

“Con esta adquisición estratégica, atenderemos los mercados de Tijuana, Hermosillo, Nogales y Mexicali, una franja de gran dinamismo por su ubicación geográfica y con poca oferta, construyendo vivienda para todos los segmentos.

“Vinte espera un crecimiento importante en esas zonas en el corto plazo, junto con Derex una de las desarrolladoras más profesionales e institucionales, con quien llegamos a un acuerdo de compra del 100%”, dijo Sergio Leal Aguirre, presidente del Consejo de Administración de Vinte, en un comunicado.

Derex es una empresa mexicana con 26 años en el mercado, su equipo cuenta con experiencia en la creación de comunidades sustentables, con una trayectoria reconocida por organismos gubernamentales nacionales, estatales y municipales, así como por entidades financieras en general.

Actualmente tiene en marcha cuatro desarrollos en tres ciudades: Hermosillo, Nogales y Tijuana, con un precio promedio de 870 mil pesos.

Derex es una empresa reconocida en el norte de México, gracias al liderazgo de su fundadora, Aurora García de León, con una experiencia de más de 30 años en el sector de la vivienda y quien seguirá dirigiendo la compañía.

La empresa ha comercializado en su historia alrededor de 23 mil viviendas, donde más de 90 mil familias han mejorado su calidad de vida con un patrimonio.

También ha recibido distintos reconocimientos a la innovación y sustentabilidad, como el Premio Nacional y Estatal de Vivienda, por el nivel de calidad ofrecido en sus desarrollos.

Grupo Vinte tiene proyectos de vivienda en el Estado de México, Hidalgo, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Nuevo León, Morelos, Baja California, Jalisco, Aguascalientes y Tamaulipas.

