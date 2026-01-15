Washington.- Menos estadounidenses solicitaron beneficios por desempleo la semana pasada mientras los despidos se mantienen bajos a pesar de la creciente preocupación por un debilitamiento del mercado laboral.

El Departamento de Trabajo informó el jueves que las solicitudes de ayuda por desempleo para la semana que terminó el 10 de enero cayeron en 9 mil, situándose en 198 mil, por debajo de las 207 mil de la semana anterior.

La cifra fue significativamente menor que las 215 mil que los analistas encuestados por la firma de datos FactSet esperaban.

Las solicitudes de beneficios por desempleo se consideran un indicador de los despidos y son un reflejo casi en tiempo real de la salud del mercado laboral.

El promedio de cuatro semanas de solicitudes, que suaviza parte de la volatilidad semanal, cayó en 6 mil 500, situándose en 205 mil.

El número total de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo para la semana anterior que terminó el 3 de enero disminuyó en 19 mil, alcanzando 1.88 millones, según informó el gobierno.

