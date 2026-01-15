Este jueves 15 de enero, el peso mexicano amanece con un retroceso frente al dólar donde dicha divisa presenta un repunte tras la publicación de datos de empleo, de acuerdo con Bloomberg.

El Índice Dólar, que mide el valor de la divisa estadounidense frente a una canasta de monedas, sube 0.34% este día.

El peso presenta un costo de 17.8285 por dólar, lo cual significa una depreciación de 0.21% de la moneda nacional respecto a su cierre de 17.7911, de ayer miércoles.

El incremento de la divisa se debe a las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos que resultaron inferiores a lo esperado.

Durante la semana que finalizó el 10 de enero, las solicitudes iniciales de seguro por desempleo disminuyeron en nueve mil, hasta 198 mil.

El tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de 17.8167 pesos por billete verde, de acuerdo con lo publicado por el Banco de México (Banxico) en el Diario Oficial de la Federación.

Sector de semiconductores impulsa Wall Street

La Bolsa de Nueva York abrió al alza el jueves impulsada por el sector de los semiconductores, tras los buenos resultados trimestrales de TSMC y la fuerte caída de los precios del petróleo.

En las primeras operaciones, el Dow Jones subía 0.29%, el Nasdaq ganaba 0.93% y el S&P 500 avanzaba 0.64%.

*Con información EFE

*Con información EFE

