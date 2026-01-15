Más Información

Aumenta desactivación de drones y minas del narco; sube 122% en Michoacán

Aumenta desactivación de drones y minas del narco; sube 122% en Michoacán

“Todavía no tenemos la propuesta”, dice Sheinbaum sobre la reforma electoral; no se le quita autonomía al INE, asegura

“Todavía no tenemos la propuesta”, dice Sheinbaum sobre la reforma electoral; no se le quita autonomía al INE, asegura

Ebrard asegura que México ya está en la revisión del T-MEC; prevé concluir el proceso el 1 de julio

Ebrard asegura que México ya está en la revisión del T-MEC; prevé concluir el proceso el 1 de julio

Anticorrupción investiga presunta filtración de datos a usuarios Telcel; Inai guardaba en cajones indagatorias: Buenrostro

Anticorrupción investiga presunta filtración de datos a usuarios Telcel; Inai guardaba en cajones indagatorias: Buenrostro

VIDEO: EU captura otro petrolero en el mar Caribe; continúa su campaña contra buques sancionados

VIDEO: EU captura otro petrolero en el mar Caribe; continúa su campaña contra buques sancionados

Semar halla en Guerrero narcolaboratorio; estaría vinculado a cuñado de "El Chapo"

Semar halla en Guerrero narcolaboratorio; estaría vinculado a cuñado de "El Chapo"

Este jueves 15 de enero, el peso mexicano amanece con un retroceso frente al donde dicha divisa presenta un repunte tras la publicación de , de acuerdo con Bloomberg.

El Índice Dólar, que mide el valor de la divisa estadounidense frente a una canasta de monedas, sube 0.34% este día.

El peso presenta un costo de 17.8285 por dólar, lo cual significa una de 0.21% de la moneda nacional respecto a su cierre de 17.7911, de ayer miércoles.

El incremento de la divisa se debe a las solicitudes iniciales de subsidio por en Estados Unidos que resultaron inferiores a lo esperado.

Durante la semana que finalizó el 10 de enero, las solicitudes iniciales de seguro por desempleo disminuyeron en nueve mil, hasta 198 mil.

El tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de 17.8167 pesos por billete verde, de acuerdo con lo publicado por el Banco de México (Banxico) en el Diario Oficial de la Federación.

Lee también

Sector de semiconductores impulsa Wall Street

La abrió al alza el jueves impulsada por el sector de los semiconductores, tras los buenos resultados trimestrales de TSMC y la fuerte caída de los .

En las primeras operaciones, el subía 0.29%, el Nasdaq ganaba 0.93% y el S&P 500 avanzaba 0.64%.

*Con información EFE

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]