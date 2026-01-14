La mañana de este miércoles 14 de enero, el peso mexicano se mantiene fuerte frente al dólar estadounidense, de acuerdo con información de Bloomberg.

La moneda estadounidense continua su tendencia a la baja, aunque obtuvo una apreciación del 0.04% respecto al cierre del día de ayer.

El tipo de cambio se cotiza en 17.90 pesos por dólar este día. El Índice Dólar, indicador ponderado que mide el valor de la divisa frente a una canasta de monedas, retrocede 0,08%.

“Hoy, el peso permanece en terreno positivo, impulsado por la corrección del dólar tras el avance de la sesión previa”, escribieron analistas de Monex, en una nota de apertura, donde señalan una intensificación de cautela en los mercados.

La Bolsa de Nueva York abrió en rojo el miércoles tras la decepción que causó entre los inversores los resultados trimestrales de grandes bancos publicados en la víspera, en un contexto de perturbación causada por los numerosos conflictos geopolíticos.

En los primeros intercambios de la jornada, el Dow Jones cedía un marginal -0.06%, el Nasdaq caía -0.62% y el S&P 500, 0.40%.

¿Qué precio tiene el dólar hoy 13 de enero?

El precio del dólar se cotiza así en diferentes bancos en México:

BBVA México: 18.09 por dólar

Banorte: 18.20 por dólar

Banamex: 18.27 por dólar

Banco Azteca: 18.55 por dólar

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF) para este día, el Banco de México (Baxico) estableció un tipo de cambio de 17.8540. *Con información de AFP

