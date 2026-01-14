Más Información

Redadas de Trump paran migración; bajan detenciones

Equipo de Trump prepara opciones militares en Irán, reporta el Washington Post; ocurre tras suspensión de diálogo con Teherán

Cae "Moncho", integrante de "Los Lavadora"; coordinaba el robo a autotransportes en la México - Querétaro

Exige Anticorrupción a Marina denunciar el robo de mangos

Taxistas que invadían ciclovía agreden a reporteros de EL UNIVERSAL; con golpes y jaloneos obligan a fotógrafo a borrar material

Infonavit reporta 319 mil viviendas contratadas; reestructuran 4 millones de créditos impagables

La mañana de este miércoles 14 de enero, el se mantiene fuerte frente al dólar estadounidense, de acuerdo con información de Bloomberg.

La continua su tendencia a la baja, aunque obtuvo una apreciación del 0.04% respecto al cierre del día de ayer.

El tipo de cambio se cotiza en 17.90 pesos por este día. El Índice Dólar, indicador ponderado que mide el valor de la divisa frente a una canasta de monedas, retrocede 0,08%.

“Hoy, el peso permanece en terreno positivo, impulsado por la corrección del dólar tras el avance de la sesión previa”, escribieron analistas de , en una nota de apertura, donde señalan una intensificación de cautela en los mercados.

La Bolsa de Nueva York abrió en rojo el miércoles tras la que causó entre los inversores los resultados trimestrales de grandes bancos publicados en la víspera, en un contexto de perturbación causada por los numerosos .

En los primeros intercambios de la jornada, el Dow Jones cedía un marginal -0.06%, el Nasdaq caía -0.62% y el S&P 500, 0.40%.

¿Qué precio tiene el dólar hoy 13 de enero?

El precio del dólar se cotiza así en diferentes en México:

  • BBVA México: 18.09 por dólar
  • Banorte: 18.20 por dólar
  • Banamex: 18.27 por dólar
  • Banco Azteca: 18.55 por dólar

De acuerdo con el (DOF) para este día, el Banco de México (Baxico) estableció un tipo de cambio de 17.8540. *Con información de AFP

