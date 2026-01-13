La persistente debilidad del dólar ha favorecido a varias monedas emergentes, entre ellas el peso mexicano, que alcanzó su mejor nivel desde julio de 2024, de acuerdo con un análisis de Banamex. El banco explicó que el inicio de 2026 ha estado marcado por un aumento en la incertidumbre global, derivado principalmente de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, los renovados cuestionamientos a la independencia de la Reserva Federal y la persistente tensión en el frente comercial.

En este contexto de mayor incertidumbre internacional, el peso mexicano se vio beneficiado y alcanzó niveles cercanos a 17.85 pesos por dólar, su mejor cotización desde julio de 2024. Banamex señaló que este movimiento estuvo acompañado de un repunte en la volatilidad implícita de las opciones cambiarias de corto plazo, aunque las mediciones de mayor plazo continúan apuntando a un escenario de mayor estabilidad.

En este entorno, explicó, el dólar ha extendido durante las primeras semanas de 2026 buena parte de la debilidad acumulada en el año previo, pese a que en meses recientes había mostrado señales de estabilización. Banamex destacó que, ante los acontecimientos recientes, se han intensificado los movimientos de diversificación fuera de Estados Unidos, lo que ha impulsado al alza los precios de los metales y ha favorecido a monedas de economías emergentes como el real brasileño y el peso mexicano.

El análisis también subraya el comportamiento del yen japonés, que ha estado presionado por factores propios. Desde el año pasado, la moneda japonesa mantiene una tendencia de depreciación frente al dólar, en un contexto de expectativas de alzas adicionales en la tasa de referencia del Banco de Japón, así como por el temor a que las políticas proestímulo de la primera ministra Sanae Takaichi generen presiones inflacionarias y acentúen los riesgos asociados a la elevada deuda pública del país.

A ello, agregó, se suman las reacciones del mercado ante rumores de una posible convocatoria a elecciones anticipadas el próximo 23 de enero para restaurar la mayoría parlamentaria del Partido Liberal Democrático.

En la sesión más reciente, el yen se depreció alrededor de 0.62% para ubicarse cerca de 159 unidades por dólar, mientras que el índice de volatilidad VIX registró un incremento diario de 4.8%, al situarse en 15.8 puntos, reflejando el aumento en la aversión al riesgo a nivel global.

Hacia adelante, Banamex anticipa una ligera tendencia de depreciación del peso, asociada al aumento de la incertidumbre conforme se acerque la fecha de revisión del T-MEC. Bajo este escenario, Banamex mantuvo sin cambios su pronóstico para el tipo de cambio, con una paridad de 18.7 pesos por dólar al cierre de 2026 y de 19.1 pesos en 2027.

