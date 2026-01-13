Más Información

Activistas reportan al menos 2 mil muertos en represión de las protestas en Irán; Trump dice a manifestantes que ayuda va en camino

Activistas reportan al menos 2 mil muertos en represión de las protestas en Irán; Trump dice a manifestantes que ayuda va en camino

Lesli, la conexión entre el "Tren de Aragua" y "La Unión Tepito"; así fungía como negociadora entre los grupos criminales

Lesli, la conexión entre el "Tren de Aragua" y "La Unión Tepito"; así fungía como negociadora entre los grupos criminales

Cuba, acorralada por EU en su hora más débil

Cuba, acorralada por EU en su hora más débil

¡Ciudado con el frente frío!; Gobierno federal emite recomendaciones para enfrentar las bajas temperaturas

¡Ciudado con el frente frío!; Gobierno federal emite recomendaciones para enfrentar las bajas temperaturas

Mega bloqueo de transportistas en Edomex; cierres viales y alternativas hacia la CDMX este 13 de enero

Mega bloqueo de transportistas en Edomex; cierres viales y alternativas hacia la CDMX este 13 de enero

Banco Mundial recorta PIB de México a 1.3% para 2026; ajusta a la baja su estimación para el próximo año

Banco Mundial recorta PIB de México a 1.3% para 2026; ajusta a la baja su estimación para el próximo año

El mexicano comenzó este martes con una tendencia a la baja frente al estadounidense, de acuerdo con Bloomberg.

Así, el tipo de cambio se cotiza en 17.8687 pesos por billete verde, lo que representa un incremento del dólar del 0.32%, respecto al lunes.

Dicho desempeño de la moneda estadounidense coincide con un fortalecimiento de 0.07% del (DXY), un indicador ponderado que mide el valor de la divisa frente a una canasta de monedas.

Al inicio de la sesión en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones de Industriales bajaba un 0.35 %, hasta 49.414 unidades; el selectivo S&P 500 ganaba un 0,09 %, hasta 6.993, y el Nasdaq aumentaba un 0.28%, hasta 23.801.

Lee también

Los precios de la inflación subyacente, que excluye la comida y la energía, aumentaron menos de lo previsto en diciembre y se situaron en un 2.6% interanual, lo que puede representar que la inflación esté moderándose.

Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup y Morgan Stanley, todos ellos a punto de dar sus resultados esta semana, caían un 1%, 0.53%, 0.19% y 1.25% respectivamente.

Las preocupaciones de los inversores por la investigación del gobierno de Donald Trump sobre el presidente de la (Fed), , disminuyeron en las operaciones en bolsa, con los precios del oro moderándose tras una subida considerable del lunes.

Lee también

¿Qué precio tiene el dólar hoy 13 de enero?

El precio del dólar se cotiza así en diferentes bancos en México:

  • BBVA México: 18.15 por dólar
  • Banorte: 18.25 por dólar
  • Banamex: 18.39 por dólar
  • Banco Azteca: 18.60 por dólar

De acuerdo con Bloomberg, en el (DOF) para este martes 13 de enero se estableció un tipo de cambio de 17.9075.

Con información de EFE

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]