Megafarmacia, un bodegón vacío; plan nunca incluyó distribución

Redes de lavado chino, en alianza con los cárteles; criminales usan bancos mexicanos como fachada

Pollitos de colores, niños al servicio de la delincuencia

Caen sospechosos del robo de joyas del Louvre; uno intentaba huir del país

Manuel Lapuente, el genio que ganó el primer gran logro para la Selección Mexicana

Megafarmacia: Prometieron todas las medicinas pero sólo fue un show

Comisión para los desaparecidos ofrece su ayuda a México

Temen que tren al AIFA se pierda el mundial

Violencia e inclusión al sistema de salud, un desafío para las parteras

Reparar autos no es un tema de género: Mamá Mecanic

Asesinan a adolescente, aficionado de Chivas, previo a partido contra Atlas; agresores hieren a otros dos jóvenes

Cártel Michoacán Nueva Generación perpetra ataque armado en La Ruana

Kuala Lumpur/Río de Janeiro. El presidente de Brasil, , se ofreció este domingo para actuar como interlocutor en la crisis entre y Venezuela, en medio de la escalada de tensiones en la región.

La propuesta de Lula fue informada a la prensa por el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, tras la reunión que sostuvo el mandatario brasileño con el presidente estadounidense, , en Kuala Lumpur, en el marco de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático de la ASEAN.

"El presidente Lula planteó el tema y afirmó que América Latina y Sudamérica, donde nos encontramos, es una región de paz. Y se ofreció a ser un contacto, un interlocutor, como lo ha sido en el pasado con , para buscar soluciones mutuamente aceptables y correctas entre ambos países", señaló el canciller.

La iniciativa de Lula llega en un momento de creciente tensión geopolítica en la región.

En las últimas semanas, el Gobierno de Trump ha desplegado fuerzas navales, aéreas y terrestres en el Caribe, a donde el viernes anunció el envío del mayor portaviones de su flota, como parte de una nueva fase de su .

Washington ha justificado los a una decena de embarcaciones en la zona como acciones contra las rutas de que abastecen a Estados Unidos.

Desde Caracas, el presidente ha denunciado que el refuerzo militar estadounidense tiene como objetivo desestabilizar su gobierno.

Además de abordar la situación venezolana, Lula y Trump discutieron la agenda comercial bilateral durante la reunión, que se extendió durante unos 45 minutos y que el mandatario brasileño calificó como "excelente".

Según publicó Lula en las redes sociales, ambos acordaron iniciar "inmediatamente" negociaciones para resolver las tensiones derivadas del arancel del 50% impuesto por Washington a productos brasileños, en represalia por la causa judicial contra el expresidente, condenado a 27 años de prisión por golpismo.

