Megafarmacia, un bodegón vacío; plan nunca incluyó distribución

Redes de lavado chino, en alianza con los cárteles; criminales usan bancos mexicanos como fachada

Pollitos de colores, niños al servicio de la delincuencia

Manuel Lapuente, el genio que ganó el primer gran logro para la Selección Mexicana

Lando Norris toma la pole position y saldrá en primer lugar en el Gran Premio de México

Megafarmacia: Prometieron todas las medicinas pero sólo fue un show

Comisión para los desaparecidos ofrece su ayuda a México

Temen que tren al AIFA se pierda el mundial

Violencia e inclusión al sistema de salud, un desafío para las parteras

Reparar autos no es un tema de género: Mamá Mecanic

Asesinan a adolescente, aficionado de Chivas, previo a partido contra Atlas; agresores hieren a otros dos jóvenes

Cártel Michoacán Nueva Generación perpetra ataque armado en La Ruana

El presidente urgió el domingo a su par estadounidense levantar los aranceles sobre los productos brasileños, durante una reunión celebrada en Malasia, indicó el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil.

El ministro Mauro Vieira indicó a periodistas que Trump y Lula instruyeron a sus equipos iniciar este mismo domingo las negociaciones sobre los aranceles de 50% que Estados Unidos impuso a las exportaciones brasileñas.

Los dos mandatarios se reunieron al margen de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) que se celebra en Kuala Lumpur.

En el encuentro, Lula "renovó el pedido brasileño de suspensión de las aranceles impuestas a las exportaciones brasileñas durante el proceso de negociación" entre los dos países, dijo Vieira.

"El presidente Trump declaró que daría instrucciones a su equipo para iniciar hoy mismo (domingo) una negociación, porque espera que esto se resuelva muy rápidamente", según el ministro brasileño.

Indicó además que Lula pidió a Trump suspender la aplicación de la ley Magnitsky contra el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, su esposa y otros brasileños.

Dicha ley permite al gobierno estadounidense sancionar a individuos que considera vinculados a violaciones de derechos humanos o corrupción.

El juez Moraes estuvo involucrado en el proceso judicial que llevó a la condena del expresidente Jair Bolsonaro a 27 años de prisión por intentar impedir la toma de posesión de Lula tras las elecciones de 2022.

La condena de Bolsonaro, amigo personal de Trump, llevó al mandatario estadounidense a imponer los aranceles de 50% a Brasil.

Vieira insistió en que esa medida comercial "no es justa" porque Brasil tiene un déficit en su balanza comercial con Estados Unidos.

"Vamos a tener negociaciones con miras a suspender los aranceles porque son aplicadas a un país que no tiene un superávit con Estados Unidas, y no es justa la imposición de ese arancel", subrayó el ministro brasileño.

