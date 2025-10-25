El mandatario estadounidense, Donald Trump, asistió a una ceremonia en la que Camboya y Tailandia firmaron un acuerdo de paz en el marco de una cumbre de naciones del sudeste asiático en Malasia.

En sus comentarios iniciales, Trump elogió su propia capacidad para negociar acuerdos de paz. El presidente estadounidense recordó que el conflicto “fue una de las primeras guerras” en las que “se involucró”.

"Me encanta hacerlo. Me encanta... es como... no debería decir que es un pasatiempo, porque es mucho más serio que un pasatiempo, sino algo en lo que soy bueno y es algo que me encanta hacer", dijo Trump en sus comentarios. "Las Naciones Unidas deberían hacer esto, pero no lo hacen".

Lee también: Donald Trump parte a su gira por Asia; se reunirá con el presidente chino Xi Jinping

🚨 BREAKING: @POTUS signs a major trade deal with Cambodian Prime Minister Hun Manet 🇺🇸🇰🇭



"This is a great deal for both countries." pic.twitter.com/dQMKwbxyPQ — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 26, 2025

“Esto es muy emocionante, porque logramos algo que muchos decían que era imposible”, dijo Trump en su discurso inaugural. “Dos grandes países, pero se enfrentaban. Quiero felicitar a los dos valientes líderes… por dar este paso monumental”.

El primer ministro camboyano, Hun Manet, y el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, asistieron a la ceremonia, junto con el primer ministro malasio, Anwar Ibrahim.

El 28 de julio se firmó un alto el fuego inicial negociado en Malasia después de que el presidente estadounidense mantuviera llamadas con líderes de ambos lados y advirtiera a ambos que no haría acuerdos comerciales con ninguno de ellos si el conflicto continuaba.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

alm