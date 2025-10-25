Más Información

Asesinan a adolescente, aficionado de Chivas, previo a partido contra Atlas; agresores hieren a otros dos jóvenes

Ernesto Zedillo afirma que Morena ha copiado lo peor del PRI; "la corrupción guía su funcionamiento", asegura a medio español

¿Quién fue Manuel Lapuente, icónico entrenador del futbol mexicano? Hoy falleció a los 81 años

FOTOS Calaveras, aliens y personajes terroríficos se apoderan del Paseo Nocturno de Día de Muertos sobre Paseo de la Reforma

Huracán "Melissa" alcanza categoría 3; se encamina a Jamaica

Trump llega a Malasia, inicia gira a Asia; es recibido por el primer ministro Anwar Ibrahim

Médicas de Hospital del IMSS de Irapuato graban video burlándose de paciente que se queja de dolor; Instituto inicia investigación interna

Día de Muertos en CDMX: Policías participan en la Primera Carrera de Botargas del Terror; este fue el personaje ganador

INE desmiente supuesto hackeo en su sistema; mantiene revisión preventiva y monitoreo

Sheinbaum inaugura Universidad Rosario Castellanos en Chalco; “la educación es un derecho, no un privilegio”, dice

Vestidos de blanco, con fotos y pancartas, decenas de personas marchan en Mazatlán por desaparecidos y por la paz

Vinculan a proceso a “El Niño Sicario” en Tabasco; permanecerá en el tutelar de Villahermosa

El mandatario estadounidense, asistió a una ceremonia en la que Camboya y Tailandia firmaron un acuerdo de paz en el marco de una cumbre de naciones del sudeste asiático en Malasia.

En sus comentarios iniciales, Trump elogió su propia capacidad para negociar . El presidente estadounidense recordó que el conflicto “fue una de las primeras guerras” en las que “se involucró”.

"Me encanta hacerlo. Me encanta... es como... no debería decir que es un pasatiempo, porque es mucho más serio que un pasatiempo, sino algo en lo que soy bueno y es algo que me encanta hacer", dijo Trump en sus comentarios. "Las Naciones Unidas deberían hacer esto, pero no lo hacen".

“Esto es muy emocionante, porque logramos algo que muchos decían que era imposible”, dijo Trump en su discurso inaugural. “Dos grandes países, pero se enfrentaban. Quiero felicitar a los dos valientes líderes… por dar este paso monumental”.

El primer ministro camboyano, Hun Manet, y el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, asistieron a la ceremonia, junto con el primer ministro malasio, Anwar Ibrahim.

El 28 de julio se firmó un alto el fuego inicial negociado en Malasia después de que el presidente estadounidense mantuviera llamadas con líderes de ambos lados y advirtiera a ambos que no haría acuerdos comerciales con ninguno de ellos si el conflicto continuaba.

