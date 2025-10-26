Tokio.- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, subió un 1.75% en la apertura de este lunes, superando por primera vez la barrera de los 50 mil puntos, horas antes de la llegada a Japón del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para una visita de tres días.

Transcurridos los primeros 10 minutos de negociación, el Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, sumaba 860.34 puntos, y se movía en 50 mil 159.99 enteros, un máximo intradía.

El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, crecía 1.46%, o 47.8 puntos, y se situaba en tres mil 317.25 unidades.

El parqué tokiota se vio impulsado por el alivio de las tensiones comerciales entre EU y China, después de que las delegaciones de ambos países alcanzaran la víspera un "acuerdo preliminar" para un pacto comercial tras dos días de negociaciones en Kuala Lumpur.

Además, varios sondeos de los medios locales dieron este lunes amplios niveles de aprobación popular al nuevo Ejecutivo de la conservadora Sanae Takaichi, que el martes pasado hizo historia al convertirse en la primera mujer al frente del Gobierno japonés, impulsando las ganancias en la Bolsa.

BREAKING: Japan’s Nikkei 225 surges above 50,000 for the first time in history.



Japan’s stock market is now up +65% since the April 2025 low.



The global bull market is roaring. pic.twitter.com/4b6HTz3lPK — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) October 27, 2025

Está previsto que la líder nipona se reúna con Trump este martes para abordar la relación entre Tokio y Washington.

En un mensaje en redes sociales el sábado, la primera ministra japonesa dijo que había mantenido una conversación telefónica "buena y cándida" con el estadounidense y destacó su determinación de "elevar la alianza entre Japón y EU a alturas aún más grandes".

Las ganancias eran generalizadas entre las principales empresas del país asiático, con gigantes como el automovilístico Toyota o el banco Mitsubishi UFJ creciendo 1.85 y 2.08%, respectivamente.

Compañías de semiconductores como Tokyo Electron (1.52%) o Advantest (4.74%) se beneficiaban también del buen ánimo de los inversores.

Además, el gigante de la electrónica y el entretenimiento Sony crecía 1.67%, mientras la compañía de videojuegos Nintendo sumaba 1.91%.

