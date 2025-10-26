Más Información

La Procuraduría Federal del Consumidor () junto con la marca automovilística Ford emitieron este domingo un llamado a revisión para más de 10 mil 500 vehículos de los modelos Bronco Sport y Maverick por posibles fallas en la soldadura de la batería.

En un comunicado, la dependencia precisó que la alerta aplica para 10 mil 556 unidades de los modelos , años 2021 y 2022, y Maverick, años 2022 y 2023.

Profeco explicó que el problema mecánico se presenta en la batería de 12 voltios, la cual "podría experimentar fallas internas en la soldadura provocando una degradación repentina mientras se conduce".

Lo anterior, señaló el organismo "desencadenaría una pérdida de accesorios eléctricos, incluidas las luces de emergencia, lo que podría causar mal funcionamiento".

Como medida preventiva, Ford Motor Company anunció que inspeccionará los vehículos, y de ser necesario, actualizará o sustituirá los componentes afectados, sin costo para los propietarios.

Además, la empresa se comprometió a no entregar ningún vehículo posiblemente involucrado en este llamado sin haber sido revisado y/o reparado.

Los propietarios afectados pueden hacer válida la revisión enviando un correo electrónico o llamando a los teléfonos de la empresa y de los distribuidores autorizados.

La campaña para atender el desperfecto estará vigente de manera indefinida e inició en abril pasado, indicó la Profeco, al tiempo que afirmó que vigilará el cumplimiento de la alerta.

