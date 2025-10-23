Washington.- Las ganancias de Ford se dispararon 174.3% en el tercer trimestre del año y llegaron a dos mil 447 millones de dólares gracias a la mejora de su eficiencia operativa y a unos ingresos récord de 50 mil 534 millones de dólares en el periodo.

La mejora del resultado también estuvo influida por que en el tercer trimestre de 2024 Ford tuvo que asumir cargos especiales de reestructuración.

Ford también incluyó en sus resultados financieros de julio a septiembre de este año unos 700 millones de costos asociados con los aranceles.

Lee también Ventas de GM y Ford aumentaron 8% en EU durante tercer trimestre por demanda de autos eléctricos e híbridos

En los nueve primeros meses del año, la ganancia acumulada llegó a dos mil 882 millones de dólares, una caída del 28.9%, y los ingresos fueron 141 mil 377 millones de dólares, un incremento del 3.3%.

El resultado neto de explotación (ebit) ajustado en el tercer trimestre fue de dos mil 586 millones de dólares, prácticamente sin cambio con respecto a 2024. En los nueve primeros meses del año ascendió a cinco mil 745 millones de dólares, un descenso del 28.8%.

La compañía declaró un dividendo de 15 centavos por acción en el cuarto trimestre.

A Ford logo is seen on a car during a press preview – Photo: Mike Segar/REUTERS

Ford prevé obtener ganancias de hasta 6.5 mil mdd en lo que resta del año

En un comunicado, Ford actualizó su previsión para todo el año 2025 a entre seis mil y seis mil 500 millones de dólares en ebit ajustado.

El presidente y consejero delegado de Ford, Jim Farley, declaró que el resultado del trimestre fue "robusto".

"Estamos dirigiéndonos hacia 2026 como una compañía más fuerte y ágil. Seguiremos concentrados en la ejecución y en tomar rápidamente las decisiones estratégicas en propulsión, asociaciones y tecnología", añadió.

Lee también Demanda de autos eléctricos impulsa ventas de Ford en EU; crecieron 3.9% en agosto

Por unidades de negocio, Ford Blue, que desarrolla y produce vehículos con motores de combustión, tuvo un ebit de mil 540 millones de dólares en el tercer trimestre, ligeramente inferior al de 2024.

Ford Model e, dedicada a vehículos eléctricos, aumentó sus pérdidas a mil 410 millones de dólares, mientras que Ford Pro (dedicada a vehículos y servicios comerciales) aumentó sus ganancias a mil 985 millones de dólares.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm