Con la emisión de una alerta, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y Techtronic Industries México, informaron que retirarán del mercado para su reparación a nueve mil 014 lavadoras a presión marca Ryobi modelo RY142300 presión eléctrica 2300 PSI y modelo RY142711VNM presión eléctrica 2700 PSI.

El problema que se detectó es que “el condensador de la lavadora a presión puede sobrecalentarse y reventar, provocando la expulsión forzada de partes, lo que podría derivar en lesiones graves”.

Lo que ya causó en Estados Unidos 135 reportes de condensadores sobrecalentados, 41 explosiones y 32 casos de lesiones.

Sin embargo, en México, hasta el pasado 27 de agosto, no se tenían registros de accidentes o fallas.

La empresa se comprometió a ponerse en contacto con los propietarios de esas lavadores. Por lo que los compradores recibirán un correo electrónico de la firma de electrodomésticos para pedirles dejen de utilizar las lavadoras de manera inmediata. Pidió a los dueños verificar en la liga https://www.ryobitools.com/pages/recall-pressure-washer si están incluidas en esta retirada.

De manera gratuita el proveedor enviará a los consumidores afectados un kit de reparación con instrucciones de instalación y un condensador de repuesto.

¿Dónde me puedo contactar si mi lavadora Ryobi tiene esta falla?

Como medios de contacto, Techtronic Industries México ha dispuesto el número telefónico 800 843 1111 y la página web https://www.ryobitools.com/.

Por lo que, la “Profeco vigilará el cumplimiento de la campaña, que inició el pasado 28 de agosto y concluirá el 28 de febrero de 2027, y recuerda sus canales de comunicación para orientación y quejas: el Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722, así como las redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco, y Facebook: ProfecoOficial”.

