Austin.- Texas, el estado responsable del mayor porcentaje de producción doméstica de carne en Estados Unidos, considera que ya existen las condiciones para reabrir la frontera con a las importaciones de ganado y pide que este comercio se reanude "lo antes posible".

Así lo señaló Sid Miller, encargado del Departamento de Agricultura de Texas, días después de que Washington no lograra llegar a un acuerdo con su país vecino para reabrir ese intercambio comercial, congelado parcialmente desde hace casi un año por un brote de la mosca del .

"Necesitamos abrir la frontera lo antes posible", indicó Miller en una entrevista con EFE. "Se puede hacer ya, sin ningún riesgo de que el gusano barrenador cruce con el ganado; tenemos demasiados controles y medidas de seguridad".

"Si el precio de la carne sigue elevado, perderemos nuestro consumo per cápita; la gente empezará a comer cortes más baratos y tipos de carne más económicos como pollo, cerdo o pescado", señaló el encargado del Departamento de Agricultura de Texas. Foto: iStock
Las importaciones de ganado desde México juegan un papel importante en EU, promediando más de un millón de cabezas anuales durante décadas, lo que representa aproximadamente el 60 % de las importaciones de ganado en pie y alrededor del 3 % del hato nacional. La mayoría de estos animales son becerros de engorda, enviados a ranchos y corrales en los estados del sur —principalmente Texas, Oklahoma y Nuevo México— donde se crían para la producción de carne.

El secretario de Agricultura mexicano, Julio Berdegué, se reunió el miércoles con su contraparte estadounidense en Washington para intentar reanudar el comercio. El funcionario aseguró que hubo "avances" en las negociaciones, pero que aún no existen "las condiciones" para anunciar una fecha de reapertura.

Para Miller, los sistemas de protección frente a un contagio mayor ya están establecidos: "Ese ganado pasa por cuarentena y es inspeccionado por veterinarios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA)".

"Necesitamos esas reses como parte de nuestra economía agrícola. Si no abrimos pronto, México las alimentará con su propio maíz, las procesará en sus plantas y nosotros perderemos ese negocio", indicó.

El secretario de Agricultura mexicano, Julio Berdegué, se reunió el miércoles con su contraparte estadounidense en Washington para intentar reanudar el comercio. Foto: Especial
Bajar los precios al consumidor

Actualmente, la cantidad de ganado en EU está en su nivel más bajo en décadas, debido a una serie de factores, incluyendo sequías, aumento en los costos de mantenimiento y la suspensión de las importaciones desde México.

Esto, junto a la alta demanda de los consumidores, ha provocado que el precio de la carne de res en los supermercados alcance niveles récord, según señaló un informe del Texas Farm Bureau, organización que representa a agricultores y ganaderos del estado.

El precio promedio de la carne molida subió a 6.12 dólares por libra en junio, un aumento de casi el 12% respecto al año anterior. Los precios del bistec también se dispararon, con un promedio de 11.49 dólares por libra, un incremento del 8% respecto al año previo, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de EU.

Miller indicó que tiene una propuesta para abordar esta situación, la cual ha enviado al presidente Trump y a su principal asesor, Stephen Miller. El plan incluye aumentar la cantidad de tierras destinadas al pastoreo —emitiendo más permisos y abriendo la posibilidad de pastoreo en terrenos agrícolas protegidos por el Departamento de Agricultura— y otorgar incentivos fiscales a los productores de vacas y becerros.

"Si el precio de la carne sigue elevado, perderemos nuestro consumo per cápita; la gente empezará a comer cortes más baratos y tipos de carne más económicos como pollo, cerdo o pescado", señaló.

Importaciones de Argentina

Uno de los planes de Trump para reducir estos costos, aumentando las importaciones cárnicas de Argentina, sería "algo insignificante" en el mercado, indicó Miller.

"Quizás bajaría el precio de las hamburguesas", dijo, señalando que la carne de este país es de "baja calidad". El mercado de este producto, aseguró, es actualmente "muy volátil".

"Cada vez que se habla de importar más carne de res, el mercado tiende a desplomarse. Cada vez que se menciona abrir la frontera a las importaciones mexicanas, el mercado se cae", concluyó.

