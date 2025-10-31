Al anunciar el medio maratón “México Imparable. Raíces de fuego”, que se realizará en la Ciudad de México el próximo 7 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que el próximo año se construirán los Centros de Alto Rendimiento Comunitario ‘México imparable’ para atletas de pueblos originarios.

“Como parte del programa de apoyo a los jóvenes en México, el próximo año nos van a ayudar a hacer estos Centros Alto de Rendimiento Comunitario ‘México imparable’. Van a estar en distintos lugares de la República y está inspirado en esta gran iniciativa que han impulsado”.

Al tomar la palabra, Mirna Beatriz De la Cruz Álvarez, atleta y líder del proyecto “México Imparable”, invitó a la población mexicana a participar en el medio maratón "Raíces de Fuego" que se llevará a cabo el próximo 7 de diciembre en la Ciudad de México.

Mirna Beatriz De la Cruz Álvarez, atleta y líder del proyecto “México Imparable” (31/10/2025). Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

En conferencia de prensa presidencial, la atleta detalló que la salida y meta será el Zócalo capitalino, y en donde los corredores pasarán por lugares históricos en la capital, como el Monumento de la Revolución, Plaza de las Tres Culturas, Plaza del Árbol de la Noche Victoriosa, Palacio de Bellas Artes, Glorieta de las Mujeres de Luchan, entre otros.

"Venimos a presentar e invitar que participen en el segundo capitulo que es Raíces de Fuego el 7 de diciembre. Vamos a iniciar en donde la salida y meta es aquí en el Zócalo.

"En la ruta vamos a iniciar en le Zócalo y vamos a pasar por Tlatelolco, recuerden que `México Imparable´es pasar por lugares con historia de México, va ha estar muy bonito, los invitamos a todos que participen en este evento que se celebra el 7 de diciembre.

En Palacio Nacional, Mirna Beatriz De la Cruz Álvarez informó que se espera la participación de 10 mil corredores en este medio maratón, y quienes deseen inscribirse podrán hacerlo en la página https://mexicoimparable.com/

"Invitamos a todos que participen y que disfruten de lo que es `México Imparable. Raíces de Fuego´ ".

