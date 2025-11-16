Con una inversión de 37 mil millones de pesos, la modernización de la Línea 1 alcanzó todas las áreas de infraestructura.

En materia de vías, se renovaron 240 kilómetros de perfiles, incluyendo rieles, pista de rodamiento y barra guía; se colocaron 200 mil toneladas de balasto, 60 mil durmientes de concreto, 30 mil aisladores nuevos y 64 aparatos de cambio de vía. En el sistema eléctrico se instalaron 336 kilómetros de charolas, 2 mil kilómetros de cableado y 40 subestaciones de alumbrado, fuerza y respaldo.

La modernización hidráulica incluyó la construcción de tres cárcamos nuevos, la renovación de 80 cárcamos, 40 kilómetros de drenaje, 42 kilómetros de red contra incendios y 70 equipos de ventilación. En tecnología, se renovaron 20 locales técnicos, se instalaron 200 kilómetros de fibra óptica para una red LTE, 80 kilómetros de cable radiante y un nuevo sistema de control de trenes basado en comunicaciones.

Lee también ¿Verificentros abrirán este 17 de noviembre? Sedema anuncia ajustes en la verificación por día feriado

En estaciones, 19 fueron completamente rehabilitadas con nuevos pisos, muros, iluminación LED y accesibilidad universal; la estación Observatorio fue reconstruida para su integración con el Tren Interurbano El Insurgente.

Entre los avances destacan mil 150 metros de guía podotáctil, 510 torniquetes, 203 validadores y 22 mil luminarias LED. Se instalaron además 5 mil 952 cámaras de videovigilancia, de las cuales 3 mil 144 están en estaciones y 2 mil 808 en trenes.

La Línea 1 contará con 29 trenes nuevos modelo NM22 y 10 trenes modelo NM16, todos equipados con sistema CBTC, mayor eficiencia energética, mejor iluminación y más de 5 mil videocámaras. Cada unidad tiene capacidad para 2 mil 200 pasajeros, velocidad máxima de 80 km/h y mayor estabilidad gracias al reemplazo total de vías y sistemas de control.

Brugada entrega trabajos de modernización de la Línea 1 del Metro CDMX. Foto: Berenice Fregoso

Lee también PAN acusa “represión” contra jóvenes en marcha de la Generación Z y exige cuentas a la SSC

La Línea 1, considerada el eje de la movilidad capitalina, conecta con las Líneas A, 5 y 9 en Pantitlán; la B en San Lázaro; la 4 en Candelaria; la 2 en Pino Suárez; la 8 en Salto del Agua; la 3 en Balderas; y la 7 y 9 en Tacubaya.

Las obras de remodelación de la Línea 1 del Metro comenzaron el 11 de julio de 2022 y se tenía previsto concluirlas en agosto de 2023, pero estos trabajos se prolongaron por más de dos años.

Sin embargo, Brugada Molina dejó claro que esta renovación fue la más rápida del mundo.

Lee también Realizan trabajos de limpieza en el Zócalo de la CDMX tras marcha de la Generación Z

Personas ya usan la Línea 1 del Metro (16/11/2025). Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL

“No fue mantenimiento mayor, fue un cambio total. Todos los aspectos del Metro fueron transformados y renovados, ni un tornillo quedó de antes. Así que hay que reconocer también, porque dirán fue mucho tiempo, pues no, la renovación de esta Línea se convierte en la renovación más rápida de todo el mundo, tomando en cuenta líneas del Metro que se han renovado en otros países”, expuso.

El primer tramo intervenido fue Pantitlán–Salto del Agua; el 29 de octubre de 2023 se reabrió Pantitlán–Isabel La Católica; el 9 de noviembre de 2023 comenzó la intervención Balderas–Observatorio; el 13 de septiembre de 2024 se reabrió Pantitlán–Balderas; y el 23 de abril de 2025, Pantitlán–Chapultepec, con 17 estaciones en operación. Con las 20 estaciones ya en servicio, se proyecta movilizar 850 mil usuarios diarios.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov