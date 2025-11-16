La dirigencia del PAN en la Ciudad de México lamentó la “arbitrariedad y uso de fuerza excesiva” en contra de jóvenes que participaron en la marcha de la ‘Generación Z’, cuya demanda principal era seguridad y alto a la violencia.

Al respecto, Luisa Gutiérrez, líder de panistas en la capital del país, indicó que, mientras el Gobierno presume policías lesionados, “celebra que haya jóvenes detenidos, pero calla sobre la brutal represión contra quienes solo ejercían su derecho a protestar, el Gobierno no estuvo a la altura de escuchar”.

Precisó que el PAN estará atento a defender siempre los derechos legítimos de los jóvenes y todos quienes se sienten lastimados por la violencia en el país.

Aseveró que la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la CDMX tiene que rendir cuentas por los abusos y excesos. “Hay jóvenes gravemente heridos y el uso desmedido de la fuerza está documentado en video”.

La panista agregó que la Ciudad de México no es de derechos ni libertades como lo ha presumido la Cuarta Transformación.

En tanto, Jorge Triana, vocero del CEN del PAN, dijo que el gobierno federal y de la Ciudad deben distinguir quiénes son los buenos y quiénes son los malos. “La crítica es buena y las voces nuevas, junto con la libertad deben empoderarse, hay muchos mexicanos buenos y no hay que recriminarlos”.

La diputada local Laura Álvarez, comentó que la jefa de gobierno, Clara Brugada debe aclarar porque giró instrucciones para los excesos y abusos de ayer. “Nos parece lamentable que no haya respeto a las ideas de las personas, además de que se tenga una clara actitud represora en la capital”.

En tanto, durante ‘La Chilanguera’ de este domingo, la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México denunció que la marcha del sábado fue apropiada y dirigida por operadores políticos del PRIAN, quienes convirtieron una protesta en un acto de provocación política.

Paulo García, vocero del Grupo Parlamentario de Morena, señaló que “la ausencia de jóvenes es un dato político de fondo. ¿Por qué nos quisieron usar a los jóvenes? Las figuras de la oposición no tienen autoridad ni respaldo social para convocar”. El diputado dejó claro que “ya está difícil sostener que es un movimiento de jóvenes. Presentaron como un movimiento juvenil a lo que es una marcha opositora más. Querían poner a los jóvenes como carne de cañón”.

