A menos de 24 horas de la marcha realizada por la e integrantes del Movimiento del Sombrero, de Michoacán, las paredes y el suelo de la plancha del Zócalo capitalino se encuentran pintadas con consignas, mientras alrededor de 50 trabajadores de limpia del Gobierno capitalino trabajan a marchas forzadas para "dejarlo ya bien limpio antes de mañana".

Un trabajador indicó que iniciaron alrededor de las 8 de la mañana y "nos vamos a quedar hasta la noche, hasta que ya no queden más grafitis".

Con ayuda de máquinas de agua a presión, tíner, escobas y trapos húmedos, los trabajadores limpian las consignas distribuidas con color verde y negro en el piso de la Plaza de la Constitución.

Zócalo CDMX amanece vandalizado tras marcha de la Generación Z; 50 trabajadores limpian pintas. Foto: Osmar Alvarado
Zócalo CDMX amanece vandalizado tras marcha de la Generación Z; 50 trabajadores limpian pintas. Foto: Osmar Alvarado

"Narcogobierno; fuera Claudia asesina; dictadura", son algunas de las pintas que permanecen en el piso y que entre cuatro trabajadores intentan borrar por cada una.

También las vallas que protegieron a la Catedral Metropolitana, que van a la altura de Plaza de la Constitución hasta José María Pino Suárez, se encuentran pintadas con consignas como "hubieras cuidado a Manzo como a tus monumentos".

De la misma manera, los pasillos y torniquetes de la estación Zócalo del Metro hacia la salida a la Catedral Metropolitana tienen pintas en las paredes y algunas fotos que estaban exhibidas ya no se encuentran.

Zócalo CDMX amanece vandalizado tras marcha de la Generación Z; 50 trabajadores limpian pintas. Foto: Osmar Alvarado
Zócalo CDMX amanece vandalizado tras marcha de la Generación Z; 50 trabajadores limpian pintas. Foto: Osmar Alvarado

Asimismo, sobre la calle 5 de Mayo, entre Palma y la plancha del Zócalo capitalino, las jardineras se encuentran vandalizadas, así como algunos teléfonos públicos.

Por su parte, según pudo constatar este diario, sólo un establecimiento comercial fue vandalizado. Se trata del Carls Jr ubicado en el Centro, cuyos vidrios fueron rotos en la marcha de este sábado.

