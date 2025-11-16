Más Información

Somos invencibles pueblo y gobierno, dice Sheinbaum tras marcha de Generación Z; “no hay fuerza que nos pueda detener”, señala

Somos invencibles pueblo y gobierno, dice Sheinbaum tras marcha de Generación Z; “no hay fuerza que nos pueda detener”, señala

Línea 1 del Metro reabre por completo tras mil 224 días de obras; Brugada presume la renovación “más rápida del mundo”

Línea 1 del Metro reabre por completo tras mil 224 días de obras; Brugada presume la renovación “más rápida del mundo”

Marcha de la Generación Z deja periodistas lesionados; denuncian agresiones policiacas

Marcha de la Generación Z deja periodistas lesionados; denuncian agresiones policiacas

Videos exhiben los momentos más tensos de la marcha de la Generación Z en CDMX

Videos exhiben los momentos más tensos de la marcha de la Generación Z en CDMX

"Llamado a no olvidar a las víctimas de la violencia"; así cubrieron medios internacionales la marcha de la generación Z

"Llamado a no olvidar a las víctimas de la violencia"; así cubrieron medios internacionales la marcha de la generación Z

Analizan ley para combatir uso de “pollitos de colores” por el narco

Analizan ley para combatir uso de “pollitos de colores” por el narco

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) informó que este 17 de noviembre los permanecerían cerrados.

Lo anterior porque este lunes es considerado feriado oficial, por lo que se en los centros de verificación vehicular.

El servicio se reanudará el martes 18 de noviembre, por lo que la Sedema pidió a los automovilistas tomar precauciones.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]