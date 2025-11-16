Más Información
La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) informó que este 17 de noviembre los verificentros permanecerían cerrados.
Lo anterior porque este lunes es considerado feriado oficial, por lo que se suspenderán las operaciones en los centros de verificación vehicular.
El servicio se reanudará el martes 18 de noviembre, por lo que la Sedema pidió a los automovilistas tomar precauciones.
