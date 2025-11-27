El Metro continuará con labores de reposicionamiento de una trabe en el tramo elevado de la estación Oceanía conexión con líneas B y 5, por lo que al término del servicio del sábado 29 y la madrugada del domingo 30 de noviembre, se llevarán a cabo maniobras por lo que habrá cierres viales.

La trabe en referencia corresponde a la vía de enlace en Oceanía Línea B, hacia Línea 5, la cual no es utilizada para el servicio a usuarios.

Debido a estos trabajos se realizará el cierre de los carriles centrales del Circuito Interior con dirección a La Raza, a la altura de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Leer también: ¿Usas la Línea 1 del Metrobús? Toma tus precauciones porque habrá más cierres de estaciones por remodelaciones

Metro continuará con trabajos para reacomodar trabe en estación Oceanía. (Foto: especial)

Los automovilistas deberán seguir las indicaciones del personal de Tránsito e incorporarse a los carriles laterales. Para continuar hacia La Raza, será necesario tomar la avenida 608 y retornar en el distribuidor vial ubicado a la altura del Metro Deportivo Oceanía, para posteriormente reincorporarse a los carriles laterales del Circuito Interior.

Como alternativas viales se recomienda utilizar el Eje 3 Norte, la avenida 602, el Anillo Periférico, la calzada Ignacio Zaragoza y el Eje 3 Oriente.

El Metro y la Secretaría de Seguridad Ciudadana hacen un llamado a conducir con precaución, anticipar los tiempos de traslado y atender las indicaciones oficiales para evitar incidentes en la zona.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr