Senado acepta en fast track renuncia de Gertz Manero a la FGR; Morena y aliados argumentan "causa grave"

Carta de renuncia de Gertz incluye propuesta de Sheinbaum; sería nombrado embajador "en un país amigo"

¿Qué dice la carta de renuncia de Gertz Manero a la FGR?; aquí el texto íntegro

¿Qué sigue después de la renuncia de Gertz Manero?; Jorge Nader Kuri ve en Godoy un buen perfil

Liga MX: Chivas vs Cruz Azul EN VIVO - Cuartos de Final del Apertura 2025

Transportistas anuncian liberación de carreteras; sigue mesa de trabajo con Segob

El continuará con labores de reposicionamiento de una trabe en el tramo elevado de la conexión con líneas B y 5, por lo que al término del servicio del sábado 29 y la madrugada del domingo 30 de noviembre, se llevarán a cabo maniobras por lo que habrá cierres viales.

La trabe en referencia corresponde a la vía de enlace en Oceanía Línea B, hacia Línea 5, la cual no es utilizada para el servicio a usuarios.

Debido a estos trabajos se realizará el cierre de los carriles centrales del , a la altura de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Metro continuará con trabajos para reacomodar trabe en estación Oceanía. (Foto: especial)
Los automovilistas deberán seguir las indicaciones del personal de Tránsito e incorporarse a los carriles laterales. Para continuar hacia La Raza, será necesario tomar la avenida 608 y retornar en el distribuidor vial ubicado a la altura del Metro Deportivo Oceanía, para posteriormente reincorporarse a los carriles laterales del Circuito Interior.

Como alternativas viales se recomienda utilizar el Eje 3 Norte, la avenida 602, el Anillo Periférico, la calzada Ignacio Zaragoza y el Eje 3 Oriente.

El Metro y la Secretaría de Seguridad Ciudadana hacen un llamado a conducir con precaución, anticipar los tiempos de traslado y atender las indicaciones oficiales para evitar incidentes en la zona.

