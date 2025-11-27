Más Información
La mañana de este jueves, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México reportaron retrasos en el paso de los trenes y saturación en los andenes en las líneas B, 8, 2, 1 y A.
En la Línea B, usuarios denunciaron a través de X que el servicio se encontraba detenido por lapsos prolongados: “No pasa ningún tren en la Línea B dirección Buenavista, ya van más de 10 min”, escribió una usuaria, mientras que otro comentario señaló: “¿Qué pasa en Línea B?, más de 5 minutos varados en Olímpica”.
En respuesta, el STC informó: “Buen día. Se registra alta afluencia en la Línea B. Se agiliza el avance de los trenes”.
La Línea 8 también registró afectaciones, con reportes de demoras notables en estaciones intermedias: “¿No piensan sacar trenes en Garibaldi #L8 o están desayunando?”; otro usuario añadió: “Qué pasa en Línea 8, otra vez lo mismo de siempre 😩😩😩✊🏼😡”.
El Metro respondió: “Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 8”.
En la Línea 2, usuarios señalaron ausencia de trenes rumbo a Cuatro Caminos: “L2 sin trenes dirección 4 Caminos”, se lee en una de las publicaciones; otro comentario reclamó: “Línea 2 por favor, uno intenta salir temprano para llegar a tiempo y ustedes no cooperan”.
La Línea 1 los pasajeros informaron avances lentos y trenes saturados: “Agilicen la Línea 1, dirección Observatorio, los convoys vienen llenos y uds no agilizan el servicio 🤬”, publicó una usuaria; otro testimonio indicó: “La Línea 1 está parada, llevo 15 minutos en Balderas y no avanza, ¡CARAJO CON ESTA LÍNEA!”.
En la Línea A, reportaron tiempos de espera inusualmente largos: “¿Y tu pretexto para que la Línea A esté tardando tanto? Llevamos más de 15 min esperando tren dirección Pantitlán”, reclamaron en redes; otro usuario insistió: “¿Qué pasa con la Línea A?”.
