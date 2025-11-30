Los presidentes de las comisiones unidades de Presupuesto y Hacienda en el Congreso de la Ciudad de México, Valentina Batres y Pablo Trejo, respectivamente, descartaron incluir en el paquete presupuestal de 2026 la iniciativa presentada hace unos días para crear un nuevo impuesto a la venta final de botanas, chocolates, bebidas energizantes y saborizadas.

Durante la Chilanguera de este domingo, Batres Guadarrama precisó que la propuesta de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, no incluye nuevos impuestos para el próximo año, por lo que la iniciativa planteada por el también morenista Fernando Zárate, no es necesaria.

“La jefa de Gobierno no lo envió en el paquete, vamos a analizar en comisiones unidas y, probablemente, en tanto no tenga ninguna justificación o argumentación y dada la propuesta de la Jefa de Gobierno sobre el gasto, implica que no es necesario; entonces, muy probablemente, no me quiero adelantar porque esto corresponde a un análisis en comisiones, pero sí podemos adelantar el diputado Pablo Trejo (presidente de la Comisión de Hacienda) y su servidora, que nuestra opinión como dictaminadora será en contra de nuevos gravámenes”, puntualizó.

Valentina Batres indicó que la propuesta de paquete presupuestal contempla un incremento de 7.5% para las alcaldías, y que se destinarán 57 mil 910 millones de pesos a inversión pública, lo que significa un incremento de 31.2%.

En tanto, dijo, se proyecta destinar 43 mil 749 millones de pesos al transporte público y movilidad sustentable, pues se prevé la modernización de la Línea 3 del Metro; la construcción de la Línea 0 del Trolebús, que conectará Chapultepec con Ciudad Universitaria; y comenzar con la construcción de tres nuevas líneas de Cablebús.

Asimismo, Valentina Batres destacó que se destinarán 23 mil millones de pesos a programas sociales, entre ellos el Sistema Público de Cuidados; y recursos para la modernización de pozos, redes, drenaje y captación pluvial para la prevención de inundaciones.

“Hay un tema en nuestra Ciudad, necesitamos, y por eso tiene un presupuesto también histórico la Secretaría de Gestión Integral del Agua, porque se pretende una inversión grande al mantenimiento de la red y hidráulica, tanto de drenaje como de suministro de agua. Tenemos muchos años y nuestra red es muy viejita, y también responde a zonas orográficas muy accidentadas donde requieren de un mantenimiento permanente”, sostuvo.

