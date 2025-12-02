Valente Machorro Martínez, alias “El Valente” y presunto miembro de la Unión Tepito, fue aprehendido en posesión de más de 100 dosis de droga, en calles de la alcaldía Venustiano Carranza.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) afirmó que "El Valente" sería colaborador de los sujetos llamados "El Chimbombo" y "El Trompas", integrantes del mismo grupo delictivo dedicado al narcomenudeo, la extorsión y el homicidio en las alcaldías Venustiano Carranza y Cuauhtémoc.

La captura de Machorro Martínez, de 47 años de edad, se logró mediante trabajos de investigación, inteligencia y denuncias ciudadanas por parte de policías de la SSC, quienes detectaron al sospechoso que manejaba lo que parecían ser pequeños paquetes con droga, en calles de la colonia Zona Centro.

Los efectivos se acercaron a "El Valente" y mediante una revisión le encontraron 105 dosis de aparente marihuana, una bolsa con la misma hierba a granel y otro paquete con lo que sería crystal, por lo que fue detenido.

La SSC detalló que Machorro Martínez cuenta con un ingreso la Sistema Penitenciario capitalino por los delitos de portación de arma de fuego y contra la salud.

El detenido fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público para definir su situación.

