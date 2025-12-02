El ciclista Jaime Celis, trabajador del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, formalizó este martes una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia capitalina tras haber sido agredido por un motociclista el pasado 30 de octubre en la alcaldía Venustiano Carranza. La víctima busca que las autoridades identifiquen al responsable y se lleve a cabo la reparación integral del daño.

El ataque ocurrió en el cruce del Eje 1 Norte y la calle Luis Bleriot, cuando un grupo de jóvenes motociclistas circulaba por la zona. De acuerdo con el testimonio del afectado, uno de ellos comenzó a hostigarlo mientras ambos avanzaban por la vialidad.

“El motociclista me venía gritando y aventando la moto. De repente sentí un golpe fuerte en la rueda; luego una patada y perdí el control. Terminé sobre el puente peatonal sin poder moverme”, relató Jaime para esta casa editorial.

Tras ser derribado, los agresores no solo no se detuvieron para auxiliarlo, sino que escaparon entre risas.

“Escuché cómo se burlaban… solo se rieron y aceleraron. Yo estaba tirado, sin poder levantarme. Nadie merece que lo traten así”, expresó.

Jaime detalló que desde entonces vive con miedo de utilizar su bicicleta, su único medio de transporte.

“No he podido volver a pedalear. Me da miedo que vuelva a pasar algo. Dependo de la bici para ir a trabajar, y ahora está destrozada. No tengo cómo moverme”, lamentó.

La agresión también dejó daños materiales considerables en el vehículo del ciclista, quien aseguró que la reparación supera sus posibilidades económicas actuales.

Acompañado por su asesoría legal, Jaime acudió a la Coordinación Territorial Venustiano Carranza 2, ubicada en inmediaciones del aeropuerto, para interponer la denuncia correspondiente. Su intención es que se logre identificar al motociclista responsable y que las autoridades determinen las acciones necesarias para garantizar justicia.

“Lo único que pido es que esto no quede impune. Quiero volver a sentirme seguro en la calle y que me reparen el daño. No estoy buscando venganza, solo justicia”, declaró.

La Fiscalía capitalina ya inició una carpeta de investigación y revisará cámaras de videovigilancia cercanas al punto de la agresión para tratar de localizar a los implicados.

Mientras tanto, colectivos ciclistas en la zona han expresado su preocupación por la creciente violencia vial y piden a las autoridades reforzar medidas de seguridad para quienes utilizan este medio de transporte en la capital.

