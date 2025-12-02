La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México rechazó la solicitud del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, de reponer la mesa de trabajo en materia presupuestal que fue cancelada la semana pasada.

El edil panista envió un comunicado al presidente de la Mesa Directiva del Congreso para pedirle “se sirva facilitar una nueva mesa de trabajo con el H. Congreso de la Ciudad, a efecto de dialogar sobre el sobre el avance programático-presupuestal, los resultados y las metas alcanzadas en el Ejercicio Fiscal 2025, así como sobre los proyectos de presupuesto para 2026 en esta alcaldía”.

En su oficio recuerda que se presentó en tiempo y forma el pasado 26 de noviembre, pero la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública modificó “unilateralmente lo establecido para la realización de la mesa de trabajo; impidió el acceso de las concejalías; impidió también el acceso a medios de comunicación y a personas funcionarias directivas de la alcaldía”.

“Ante estas circunstancias, y ante la falta de disposición de la Comisión para realizar la mesa de trabajo en las mismas condiciones que las demás personas titulares de las Alcaldías de esta ciudad, es que solicito a usted como presidente de la Mesa Directiva, permita la realización de la mesa programada en las condiciones originales. De ser requerido, estoy en la disposición de realizar el diálogo en el Pleno del H. Congreso. Lo que no consentiré es una mesa de trabajo sin presencia de concejalías, funcionarios y medios de comunicación, pues son las condiciones mínimas que se han otorgado a demás alcaldes y alcaldesas de esta Ciudad”, señala el comunicado de Tabe.

Al respecto, también a través de un comunicado, la presidenta de la Comisión de Presupuesto, Valentina Batres, respondió que la solicitud del alcalde se dirigió a un órgano carente de facultades para modificar, reponer o gestionar comparecencias presupuestarias, “lo que evidencia, desde el origen, un planteamiento equivocado sobre la distribución de competencias”.

“No hubo impedimento alguno. Lo único que existió fue la decisión del alcalde de no ingresar al salón. Aunque el oficio del alcalde no formula una solicitud clara, su contenido y el turno permiten suponer que busca una nueva mesa de trabajo. Bajo esa lectura lógica, debe aclararse que ello no es procedente. El proceso presupuestario está regulado por plazos constitucionales y reglamentarios estrictos… reprogramar una Mesa de Trabajo alteraría la secuencia del procedimiento, afectaría la carga legislativa y podría comprometer la aprobación oportuna del Paquete Económico. No se trata de falta de voluntad, sino de una imposibilidad material y jurídica derivada del marco institucional”, añade el comunicado.

En consecuencia, la Comisión de Presupuesto reiteró que tiene por no realizada la mesa de trabajo con Miguel Hidalgo debido a la inasistencia del alcalde “y, por tanto, se dio vista al Órgano Interno de Control para los efectos correspondientes”.

Tras la lectura de estos comunicados, se desató un debate entre diputados de Morena y oposición, los primeros criticaron la actitud de Mauricio Tabe y los segundos la defendieron.

