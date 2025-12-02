Este martes fueron recibidas formalmente y turnadas a comisiones del Congreso de la Ciudad de México, para su análisis y dictaminación, dos iniciativas de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, que buscan tipificar la violencia familiar entre pareja, y obligar a los encargados de hoteles y moteles a solicitar una identificación oficial a huéspedes y visitantes para evitar posibles casos de violencia o feminicidio.

La mandataria capitalina propuso modificaciones al Código Penal local para que se castigue con uno a seis años de prisión a quien, con independencia del lugar en el que ocurra, ejerza cualquier tipo de violencia, ya sea física, psicoemocional, sexual, económica, patrimonial o contra los derechos reproductivos, en contra de la cónyuge, excónyuge, persona con la que se haya constituido sociedad en convivencia, o la persona con la que se tenga o haya tenido una relación sexoafectiva.

“Para efectos de este artículo, se entenderá que existe una relación sexoafectiva cuando entre la víctima y el sujeto activo exista o haya existido una relación de pareja de carácter intimo o sexual, con independencia de la cohabitación o el reconocimiento jurídico de la relación”, señala la propuesta.

Lee también Protestas violentas, tácticas rebasadas: la CDMX no ha aprendido a contener marchas

Se propone aumentar las penas un año y perseguir por oficio este delito cuando se cometa en contra de niñas, niños o adolescentes; cuando la víctima presente una discapacidad sensorial, física, intelectual o psicosocial o múltiple de manera temporal o permanente; cuando se cometa en contra de personas mayores de 60 años o mujeres embarazadas; y cuando se usen armas.

Asimismo, esta reforma propone perseguir por oficio, es decir sin necesidad de denuncia, y castigar con uno a seis años de prisión, los tocamientos, caricias, roces corporales, exhibiciones o representaciones sexuales explicitas, que serán considerados abuso sexual. Las penas crecerán un año cuando haya violencia o exista relación entre la víctima y el agresor.

De igual forma, se propone perseguir por oficio el acoso sexual digital y castigarlo con una pena de hasta nueve años de prisión.

Lee también Van contra trata en estaciones de autobuses

De igual forma, la mandataria capitalina propuso modificaciones a la Ley de Establecimientos Mercantiles y la Ley de Turismo para que, en los lugares en los que se preste el servicio de hospedaje, se solicite a cada una de las personas huéspedes o visitantes una identificación oficial vigente con fotografía para realizar su registro de entrada en libros o sistemas computarizados.

Asimismo, deberán registrar la hora de salida de cada una de las personas huéspedes o visitantes, debiendo verificar que el número de personas que entraron coincida con el número de personas que salen.

“En caso de que alguna persona siga utilizando el servicio, el personal del establecimiento deberá verificar de forma inmediata e indubitable, ya sea vía telefónica o de manera presencial en la habitación, que dichos huéspedes o visitantes siguen disfrutando del servicio. En el supuesto de que no sea atendido el llamado de verificación, deberán dar aviso inmediato a la autoridad competente”, precisa la propuesta.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL