En el marco de los 16 días de activismo para la eliminación de la violencia contra las mujeres, el director General del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova y la secretaria de las Mujeres, Daptnhe Cuevas Ortiz, anunciaron la convocatoria para conformar la segunda generación de Mujeres Líderes de Célula, la cual estará abierta del 3 al 31 de diciembre de 2025.

La primera generación se conformó en diciembre de 2022 y estuvo integrada por 16 bomberas que estuvieron en formación durante ocho meses para ampliar sus conocimientos en el Sistema de Comando de Incidentes (SCI), Atención Prehospitalaria, Materiales peligrosos, Procedimientos para el Rescate y Control de un Incidente en Espacios Confinados, entre otros temas.

Anuncian convocatoria para segunda generación de bomberas “líderes de célula” en CDMX. Foto: Especial.

En el Museo de las y los Bomberos de la Ciudad, el director del Heroico Cuerpo de Bomberos, destacó la importancia de este anuncio, y afirmó que esta formación les brinda herramientas teóricas y prácticas encaminadas a fortalecer el liderazgo de las mujeres en la atención de emergencias, pero también en la toma de decisiones.

Lee también: Operativo Aguinaldo Seguro 2025: Policía de CDMX despliega más de 14 mil elementos para proteger a los capitalinos

“Este anuncio representa un momento histórico, pero queremos que sea un escalón adicional, que la primera generación sea el estímulo para que la segunda generación sea mucho más profunda y nos lleve a tener mandos mujeres. Es una enorme responsabilidad histórica”, indicó.

Anuncian convocatoria para segunda generación de bomberas “líderes de célula” en CDMX. Foto: Especial.

Por su parte, la secretaria de las Mujeres, Daptnhe Cuevas Ortiz, señaló la importancia de impulsar acciones que incorporen la capacidad de las mujeres no solo de manera operativa, sino también en la toma de decisiones.

“Yo felicito a los Bomberos que está haciendo este esfuerzo que es notable, incorporar a las mujeres en sus diversas capacidades, porque las mujeres sí estamos, estamos en todos lados, pero no es lo mismo ser quien hace la comida para los que están en acción, ser quien hace la limpieza, que estar en acción. Aquí estamos apostando por sus talentos y habilidades”, afirmó.

Anuncian convocatoria para segunda generación de bomberas “líderes de célula” en CDMX. Foto: Especial.

Este anuncio forma parte de una serie de acciones que se desarrollarán a partir de ahora y durante el próximo año en colaboración con la Secretaría de las Mujeres de la CDMX, entre ellas destaca la revisión del Protocolo de Atención contra el acoso y hostigamiento sexual, una capacitación sobre el uso y manejo de extintores, la revisión de programas de estudio para formación profesional.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr