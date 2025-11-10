La jefa de Gobierno, Clara Brugada, adelantó que la próxima semana iniciarán los trabajos de exhumación de cuerpos en el Panteón Civil de Dolores, localizado en la Miguel Hidalgo, como parte de la estrategia de la administración capitalina para la búsqueda y localización de personas.

“Es un deber humanitario, jurídico y moral; y tenemos frente a nosotros, un camino largo, pero no estamos partiendo de cero, contamos con un trabajo hecho de tiempo atrás desde la administración anterior, contamos con una ley que nos rige, pero también con un diagnóstico claro”, dijo, al encabezar la inauguración del nuevo Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas de la CDMX.

En su oportunidad, la fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, señaló que dichos trabajos forman parte del Plan de Recuperación Controlada en el Panteón Civil de Dolores, e iniciarán con la intervención arqueológica de la primera fosa, cuyo proceso, dijo, contará con la participación de expertos y la observación de familias buscadoras.

Lee también Avanza plan para recuperar e identificar restos en el Panteón Civil de Dolores

En abril pasado, la administración capitalina, junto a la titular de la FGJ-CDMX, dieron a conocer la estrategia para la búsqueda de personas 2025-2030, en la que se incluyen 15 puntos para atender esta problemática en la CDMX.

Como parte de dicha estrategia se anunció la exhumación de cuerpos del Panteón de Dolores, para recuperar los cuerpos de fosas comunes en las que hay personas fallecidas no reconocidas, hacer un cruce de información, identificarlas y devolverlos a sus familiares.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL