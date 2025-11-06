Más Información

La jefa de Gobierno, , adelantó que para el próximo año se requerirá una inversión de más de para atender las necesidades de infraestructura en materia de agua y drenaje en la Ciudad de México.

Durante el en el pueblo de Santa Cruz Alcapixca, en Xochimilco, la mandataria capitalina recordó que su administración está por presentar el presupuesto para el próximo año, por lo que dijo, es un el momento “indicado” para ver las necesidades que tiene la CDMX en este aspecto.

“Estamos a punto de presentar el presupuesto para el próximo año, entonces estamos en el momento indicado para ver las necesidades de infraestructura, de agua y de drenaje, que les comento que con lo que llevamos ahorita -y no hemos terminado la problemática de diagnóstico que se tiene- llevamos más de 4 mil millones de pesos que vamos a invertir en la Ciudad de México de infraestructura de drenaje, cuatro mil millones de pesos, es muchísimo, pero así están también las necesidades”, dijo.

Por otro lado, Brugada Molina adelantó que en las próximas semanas arrancará la instalación de mil 100 nuevas luminarias para iluminar el pueblo de Santa Cruz Alcapixca.

En su oportunidad, Raúl Basulto, secretario de Obras y Servicios (Sobse) adelantó que será alrededor del 15 de noviembre cuando arranquen los trabajos para iluminar esta zona de la ciudad, de tal forma que esté concluido para finales del año.

