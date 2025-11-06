Trasladan al Reclusorio Norte a Uriel Rivera, quien tocó indebidamente a la presidenta Claudia Sheinbaum

Más Información

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) consignó al Reclusorio Norte a , el hombre que el pasado martes acosó y tocó indebidamente a la presidenta en calles del Centro Histórico, y luego en la misma zona, a una joven de 25 años, hecho por el cual fue consignado.

Tras cumplirse el plazo legal, el Ministerio Público de Fiscalía de Delitos Sexuales determinó su traslado a ese penal capitalino, en donde lo requiere un juez de control. El traslado estuvo encabezado por agentes de la Policía de Investigación () y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Se espera que el día de mañana sea presentado ante un juez de control para que enfrente su audiencia inicial, para que se defina su situación jurídica.

