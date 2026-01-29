Más Información

Sheinbaum: llamada con Trump fue "productiva y cordial"; reitera que ambos equipos siguen trabajando en conjunto

La mañanera de Sheinbaum, 29 de enero, minuto a minuto

Venden en Chiapas actas de nacimiento a migrantes

Wedding fue detenido en una operación entre el FBI y autoridades mexicanas, revela The Wall Street Journal; es la primera de varias, reporta

Sergio Torres Félix, diputado emecista baleado, está grave, confirma gobernador de Sinaloa; "se encuentra en quirófano", señala

Encienden mercado negro de vapeadores; la ley se hace humo

“Habría venganzas políticas si Corte reabriera casos”

CDMX está lista en seguridad para recibir el Mundial: Pablo Vázquez; “hay estrategias para todos los riesgos”, dice en Con los de Casa

Romero Tellaeche fue agresivo hasta con Rosaura Ruiz

Morena, PT y el Verde firman alianza rumbo a elecciones del 2027; sigue pendiente reforma electoral

Hombre de 80 años gana la lotería y crea imperio de narcotráfico en Inglaterra; es condenado a 16 años de cárcel

AlphaGenome, la herramienta de (IA) de hecha pública el miércoles, da un paso más en la comprensión del al analizar cómo determinadas porciones del ADN regulan la actividad de los genes en la célula.

La decodificación del conjunto del en 2003 “nos dio el libro de la vida, pero leerlo sigue siendo un desafío”, destacó Pushmeet Kohli, vicepresidente de investigación de Google DeepMind, con motivo de la presentación de AlphaGenome en la revista Nature.

“Tenemos el texto” (la sucesión de tres mil millones de pares de nucleótidos A, T, C y G que componen el ), pero “comprender la gramática y la manera en que esta gobierna la vida constituye la próxima gran frontera de la investigación”, subrayó ante la prensa.

Solo 2% de las secuencias de ADN “codifican” directamente proteínas, indispensables para el funcionamiento de los organismos vivos.

El 98% restante desempeña un papel de “director de orquesta”: coordina, protege y regula la expresión de la información genética en cada una de nuestras .

Estas secuencias, llamadas “no codificantes”, contienen numerosas variantes asociadas a enfermedades.

Es justamente esto lo que AlphaGenome estudia, complementando otros modelos desarrollados por el laboratorio de de Google: AlphaMissense (análisis de las secuencias codificantes del ADN), AlphaProteo (diseño de proteínas) y AlphaFold (predicción de la estructura de proteínas, que obtuvo el premio Nobel de Química en 2024).

El modelo de aprendizaje profundo (en el que una red neuronal aprende a reconocer automáticamente patrones complejos) fue entrenado con datos procedentes de grandes consorcios públicos, que midieron experimentalmente estas propiedades en cientos de tipos de células y tejidos en humanos y ratones.

Es capaz de analizar una larga secuencia de ADN y “predecir” la influencia de cada par de nucleótidos en distintos de la célula.

