El impacto de un proyecto del genoma de 100 mil mexicanos

En los últimos años, la investigación genómica ha revolucionado la medicina, la biotecnología y el entendimiento profundo de la diversidad humana. La realización de un proyecto de secuenciación genómica a gran escala como OriGen, iniciativa del Tecnológico de Monterrey, que incluye a 100 mil personas mexicanas mayores de 18 años, representa un hito fundamental para la ciencia y el desarrollo del país, que se suma a otros esfuerzos realizados o en curso en México. Este tipo de iniciativas han cambiado el panorama en países como Reino Unido, Estados Unidos y China, y su aplicación específica en México podría transformar radicalmente áreas como la salud pública, la equidad, la economía del conocimiento y la soberanía biomédica, además, menos del 3 por ciento de la investigación en la materia se ha hecho en poblaciones latinoamericanas, por lo que también contribuirá en ello.

El valor de un proyecto genómico nacional

Un proyecto como oriGen tiene el potencial de generar información genética sin precedentes sobre la población. México es reconocido por su diversidad, resultado de siglos de mestizaje entre pueblos originarios, europeos, africanos y poblaciones asiáticas.

A través de la secuenciación masiva y su vínculo con la información clínico epidemiológica que se ha recabado, se podrían identificar variantes genéticas específicas asociadas a enfermedades prevalentes en el país, como diabetes tipo 2, hipertensión, cánceres y enfermedades autoinmunes, entre otras. Además, estos datos ofrecerían una base sólida para desarrollar medicina personalizada y preventiva, adaptada a las necesidades y particularidades de la población mexicana.

Impacto en la salud pública y la medicina personalizada

Uno de los impactos más significativos recaería en la transformación de la atención médica. Contar con un catálogo genómico representativo permitiría:

Diagnóstico más preciso: Detectar variantes patogénicas específicas de la población mexicana y mejorar pruebas genéticas, disminuyendo el subdiagnóstico y los falsos negativos.

Medicina preventiva: Identificar personas con predisposiciones genéticas a ciertas enfermedades, permitiendo intervenciones tempranas y programas de prevención focalizados.

Tratamientos personalizados: Desarrollar terapias y fármacos adaptados al perfil genético de las personas mexicanas, optimizando la eficacia y reduciendo efectos secundarios.

Reducción de desigualdades: Un mejor conocimiento de la diversidad genética puede ayudar a cerrar brechas en el acceso a diagnósticos, tratamientos y recursos de salud adecuados para poblaciones indígenas y mestizas.

Impulso a la investigación científica y la innovación

El acceso a una base de datos de oriGen bajo reglas predefinidas y transparentes ofrecería a la comunidad científica nacional e internacional una fuente invaluable de información para investigar enfermedades comunes y raras, estudiar la respuesta diferencial a medicamentos (farmacogenómica) y comprender mecanismos moleculares de enfermedades comunes.

Además, el desarrollo de capacidades para la recolección, análisis e interpretación de datos genómicos impulsaría la formación de talento nacional en áreas como bioinformática, biología computacional, ética biomédica y biotecnología. Esto podría posicionar a México como líder en investigación genómica en América Latina y fomentar la transferencia tecnológica y la colaboración internacional.

Un proyecto de esta magnitud puede ser motor de innovación y competitividad. La información genómica siempre relacionada con la clínico epidemiológica sin la cual no tendría mucha utilidad es una materia prima estratégica para el desarrollo de nuevas industrias, como la medicina de precisión, el diagnóstico molecular, entre otras.

Generar y resguardar datos genómicos mexicanos contribuye a la soberanía biomédica, es importante destacar que el análisis de 100 mil EXOMAS y 10 mil genomas completos ha sido posible gracias a la colaboración con Regeneron Genetics Center, manteniéndose siempre el Tecnológico de Monterrey como la institución a la que pertenece esta información. Esto permite diseñar políticas públicas basadas en evidencia y fomentar un desarrollo tecnológico que beneficie directamente a la población.

Consideraciones adicionales

La realización de un proyecto genómico masivo requiere, necesariamente, de un marco ético y legal sólido. Entre los principales retos se encuentran:

Consentimiento informado: Garantizar que las personas participantes comprendan cómo serán usados sus datos, los riesgos y beneficios, y puedan decidir de manera libre y voluntaria, en OriGen se ha tenido particular cuidado en informar ampliamente a cada participante las implicaciones de su participación.

Privacidad y protección de datos: Establecer medidas estrictas para evitar filtraciones y usos indebidos, considerando el carácter sensible y potencialmente identificable de la información genética y clínica-epidemiológica, oriGen sigue todos los preceptos legales y normativos aplicables

Impacto en políticas públicas y salud global

Los resultados del proyecto podrían ser utilizados para diseñar políticas públicas más efectivas en salud, educación y desarrollo social. Por ejemplo, programas de tamizaje neonatal, campañas de prevención del cáncer o estrategias nutricionales adaptadas a la realidad genética de las regiones del país.

A nivel global, compartir hallazgos –con salvaguardias adecuadas– puede contribuir al conocimiento colectivo de la humanidad y posicionar a México como un actor relevante en la salud global, aportando datos esenciales de poblaciones históricamente subrepresentadas en estudios genéticos.

Experiencias como el UK Biobank en Reino Unido o el All of Us Research Program en Estados Unidos, han demostrado el enorme valor científico y médico de estos proyectos. Sobretodo el primero es considerado el paradigma de este tipo de esfuerzos y de hecho, se ha aprendido realizado en otras latitudes para lograr que oriGen sea un éxito a mediano y largo plazo.

Conclusión

La realización de un proyecto genómico tendrá un impacto profundo y multifacético en la salud y la ciencia del país. Es una oportunidad histórica para posicionar a México como líder en la revolución genómica, fortalecer su soberanía y construir una medicina más equitativa, innovadora y adaptada a la realidad nacional.

La clave del éxito será la inclusión, transparencia y responsabilidad ética en todas las etapas. Así, la diversidad genética mexicana, fruto de siglos de historia y mezcla, podrá convertirse en un motor de bienestar y desarrollo para las futuras generaciones.

Como dijo Nelson Mandela “Siempre parece imposible hasta que se hace”.

Director del Proyecto OriGen del Tecnológico de Monterrey