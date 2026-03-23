La jefa de Gobierno, Clara Brugada, inauguró ayer la Utopía Mixiuhca, la primera de las 100 a las que se comprometió, y destacó que con la apertura de este espacio se está dando origen a una nueva forma de Ciudad, en donde están todos los servicios y derechos de forma gratuita.

Tras recorrer este espacio de 80 mil metros cuadrados por más de dos horas, la mandataria capitalina detalló que las Utopías no son sólo espacios públicos nuevos, sino una ruptura en la forma tradicional de pensar la Ciudad.

“Hoy en la Magdalena Mixiuhca, este lugar de nacimiento, no sólo estamos inaugurando un espacio, estamos dando origen a una nueva forma de Ciudad: una Ciudad que cuida, que incluye, que reduce desigualdades, que reconoce su historia y que construye su futuro de manera colectiva. Una Ciudad que deja de ser promesa para convertirse en experiencia cotidiana”, dijo.

Resaltó que esta es la primera Utopía que hay fuera de Iztapalapa, y que es la primera de las 100 que habrá por toda la Ciudad. Adelantó que después de Semana Santa se inaugurará la segunda en la alcaldía Azcapotzalco.

Apuntó que este lugar tendrá deporte, cultura, espectáculo, un laboratorio clínico gratuito y también un espacio donde las mujeres se puedan realizarse mastografías de forma gratuita.

Los niños y adolescentes se divirtieron en lo go karts, entre otras actividades creadas para ellos. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

Clara Brugada remarcó que este proyecto encarna lo que han denominado el derecho a la Ciudad, que hoy es parte fundamental de la Constitución capitalina y significa la posibilidad de que la gente pueda acceder gratuitamente a todos sus derechos: “a la alimentación, al deporte, a la cultura, a la salud mental, porque aquí hay espacios para atender lo más profundo, para cuidar el alma de todos los habitantes”.

Explicó que esta Utopía abarca 80 mil metros cuadrados y que junto se construirá una Utopía para las infancias, la cual tendrá una extensión de 40 mil metros cuadrados, por lo que esta zona de la alcaldía Iztacalco tendrá 120 mil metros cuadrados de Utopía en total.

El secretario de Obras, Raúl Basulto, detalló que la Utopía Mixiuhca beneficiará directamente a 83 mil habitantes acercando servicios, cultura, deporte y cuidados a toda la comunidad.

Durante su intervención había dicho que esta construcción se había diseñado en dos etapas y que ayer se había entregado la primera, que abarca 80 mil metros cuadrados, y que comenzaba la construcción de la segunda, que tendría otros 40 mil metros cuadrados; sin embargo, minutos más adelante la mandataria capitalina le corrigió la plana y señaló que serán dos Utopías distintas.

El funcionario añadió que hay cuatro islas interactivas para niños: del Agua, del Descubrimiento, de las Aventuras, y de las Alturas. Este espacio, que colinda con el Autódromo Hermanos Rodríguez, tendrá un kartódromo.

Este proyecto significa la posibilidad de que la gente acceda gratuitamente a todos sus derechos, dijo la jefa de Gobierno. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL