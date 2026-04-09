Seúl, Corea del Sur.— En el marco de su gira de trabajo por Asia, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, anunció la consolidación de tres nuevas inversiones extranjeras que, en conjunto, superan los 340 millones de dólares y fortalecerán la actividad económica del estado.

Durante su tercer día de actividades en Corea del Sur, el mandatario destacó que estos acuerdos forman parte de la estrategia de promoción internacional para atraer capital extranjero, lo que ha permitido que la entidad acumule más de 120 billones de dólares en Inversión Extranjera Directa durante su administración.

“Estas giras son clave para posicionar a Nuevo León a nivel global. Hay que salir a promover el estado y confirmar el interés que existe por invertir”, señaló.

Lee también Corea del Norte prueba misiles con ojivas de racimo; reporta ensayos de nuevos sistemas de armas

La primera inversión se concretó con la empresa Nippon Industrial Fastener Corporation, con sede en Seúl, que destinará 147 millones de dólares y generará más de 3 mil empleos en el municipio de Apodaca. La compañía se especializa en la fabricación de componentes plásticos para la industria automotriz.

Asimismo, se anunció la llegada de Hyundai WIA, que invertirá 35 millones de dólares y creará alrededor de 240 empleos en la entidad.

Finalmente, el gobernador informó sobre la inversión de 167 millones de dólares por parte de DH Autoware, dedicada a la producción de tarjetas madre para vehículos de los grupos Hyundai y Kia, lo que representará la generación de 440 empleos adicionales hacia 2026.

Lee también Samuel García anuncia inversión de KIA en NL por 600 mdd; se reúne en Corea del Sur con director ejecutivo de la marca en México

Con estos anuncios, el gobierno estatal busca consolidar a Nuevo León como uno de los principales destinos de inversión en el país, especialmente en el sector automotriz y de manufactura avanzada.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/rmlgv