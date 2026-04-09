Más Información

Pemex reporta nuevo incendio en refinería de Dos Bocas; ya fue sofocado

Pemex reporta nuevo incendio en refinería de Dos Bocas; ya fue sofocado

Irrumpen integrantes de Asamblea de Barrios en Congreso CDMX; tras algunos minutos reanudan sesión

Irrumpen integrantes de Asamblea de Barrios en Congreso CDMX; tras algunos minutos reanudan sesión

Cuba pide a México reservar datos sobre ayuda humanitaria; acusa que disidentes pueden boicotear distribución

Cuba pide a México reservar datos sobre ayuda humanitaria; acusa que disidentes pueden boicotear distribución

"Estamos muy orgullosos de la ayuda a Cuba"; no tenemos nada que esconder, dice Sheinbaum

"Estamos muy orgullosos de la ayuda a Cuba"; no tenemos nada que esconder, dice Sheinbaum

Compañeros detuvieron y desarmaron a Osmar tras asesinar a docentes en Michoacán; autoridades aún no localizan celular del joven

Compañeros detuvieron y desarmaron a Osmar tras asesinar a docentes en Michoacán; autoridades aún no localizan celular del joven

El fracking “no tradicional”, la apuesta energética del gobierno de México para aumentar la producción de gas natural; en esto consiste

El fracking “no tradicional”, la apuesta energética del gobierno de México para aumentar la producción de gas natural; en esto consiste

Tamaulipas.- asumió este jueves como , en una celebración solemne en la Inmaculada Concepción del Sagrario con la presencia del nuncio apostólico en México, Joseph Spiteri, en representación del Vaticano.

Salazar Cárdenas es originario de , donde nació el 22 de febrero de 1958, y fue ordenado sacerdote el 12 de junio de 1989; en el año 2018 fue ordenado de la Diócesis de Matehuala, y hoy de la Diócesis de Tampico.

El Administrador Apostólico y Obispo de la Diócesis de Ciudad Victoria, Monseñor Óscar Efraín Tamez Villarreal, expresó lo siguiente:

“El día de hoy recibimos en la Diócesis de Tampico a Monseñor Margarito Salazar Cárdenas, quien es ya, su VI Obispo Diocesano”.

Lee también

Tamez dijo que así culmina su función como Administrador Apostólico de esta Diócesis, agradeciendo las muestras de cariño, pero sobre todo, las oraciones de la comunidad católica.

A la celebración de la asunción de funciones del obispo de la diócesis de Tampico, se presentó Joseph Spiteri, nuncio apostólico en México, representando al Vaticano. | Foto: Especiales.
A la celebración de la asunción de funciones del obispo de la diócesis de Tampico, se presentó Joseph Spiteri, nuncio apostólico en México, representando al Vaticano. | Foto: Especiales.

“Oren por su nuevo Pastor y esta encomienda de guiar a su iglesia particular. Tengan por seguro que también estarán en mis oraciones y las de mi querida Diócesis de Ciudad Victoria”, añadió.

Lee también

El gobernador Américo Villarreal Anaya también tuvo un encuentro con el nuevo obispo, “bienvenido a Tamaulipas, Monseñor Margarito Salazar, nuevo obispo de la Diócesis de Tampico. Que gusto conocerlo y acompañarlo en el inicio de su nueva encomienda en el sur de nuestro estado”, expresó.

El mandatario dijo que en Tamaulipas, “siempre estaremos abiertos al diálogo y a sumar esfuerzos por el bienestar de nuestras comunidades”.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]