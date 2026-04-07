Reynosa, Tamaulipas. - Manifestarse es un derecho; pero impedir que las familias trabajen, se abastezcan o lleguen a tiempo a sus actividades no debe convertirse en el costo de una inconformidad ya que tan solo en dos días de bloqueos en Tamaulipas, suman ya millonarias pérdidas y retrasos en la productividad; denunció la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo del estado

Abraham Rodríguez Padrón, presidente de Fecanaco, destacó que ante el paro nacional de transportistas, agricultores y bloqueos carreteros que se están dando desde el 6 de abril en el país y especialmente en la entidad, se genera una afectación que no solo repercute en el transporte de carga: sino que también golpea directamente a miles de micro, pequeñas y medianas empresas, comercios, prestadores de servicios, destinos turísticos y negocios familiares que dependen del movimiento diario de productos, insumos y clientes para sostener su operación.

"Manifestarse es un derecho, pero impedir que las familias trabajen no debe ser el costo de una inconformidad", presidente de la Fecanaco. Foto: Especial.

"Aún no tenemos cifras exactas de las afectaciones, pero de acuerdo con reportes públicos, la movilización está impactando accesos carreteros clave, corredores logísticos estratégicos y rutas fundamentales para el comercio, la distribución de mercancías y la movilidad de trabajadores, consumidores y turistas, cuando se interrumpe la circulación, también se presiona el abasto, se encarecen costos, se retrasan entregas y se compromete el ingreso de miles de familias", dijo el presidente estatal.

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Como organismo empresarial dijo, están haciendo un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno y a los manifestantes a actuar con responsabilidad, privilegiar el diálogo y proteger el libre tránsito, el abasto y la actividad económica nacional.

"Manifestarse es un derecho, pero impedir que las familias trabajen no debe ser el costo de una inconformidad", presidente de la Fecanaco. Foto: Especial.

"En la economía real, cada hora de bloqueo afecta la productividad, la certidumbre y el sustento cotidiano de millones de personas. Reconocemos que entre las causas expuestas por los transportistas y agricultores hay problemáticas que deben atenderse con seriedad y prontitud, como la inseguridad en carreteras, la extorsión y los altos costos operativos, se trata de demandas legítimas que requieren atención institucional y seguimiento puntual".

Sin embargo, la Federación subrayó que ninguna inconformidad debe resolverse trasladando sus costos a terceros ni afectando el derecho al trabajo, al libre tránsito, al abasto y a la actividad productiva del país, por lo que piden garantizar corredores de libre tránsito para mercancías, alimentos, medicinas y bienes esenciales, así como a reforzar los mecanismos de información pública en tiempo real sobre cierres, rutas alternas, tiempos de respuesta y riesgos operativos, a fin de reducir la incertidumbre entre empresas, trabajadores y ciudadanía.

"Manifestarse es un derecho, pero impedir que las familias trabajen no debe ser el costo de una inconformidad", presidente de la Fecanaco. Foto: Especial.

"México necesita carreteras seguras, libre tránsito y certeza para trabajar. Atender las causas que originan una protesta es indispensable, pero también lo es dar seguimiento efectivo a las mesas de trabajo ya existentes y evitar que esta situación detenga el abasto, altere la operación de miles de negocios y afecte directamente el ingreso de las familias", señaló.

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